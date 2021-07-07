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İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma - Son Dakika

İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma

07.07.2021 14:22
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yılmazlar İnşaat sahibi İslam Yılmaz, Yüksekova Belediyesispor futbolcularına forma ve malzeme desteğinde bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yılmazlar İnşaat sahibi İslam Yılmaz, Yüksekova Belediyesi spor futbolcularına forma ve malzeme desteğinde bulundu.

Futbolcularla yemekte bir araya gelen iş adamı İslam Yılmaz, teknik heyetten kulüp hakkında bilgi aldı. Yemeğin ardından iş adamı İslam Yılmaz, gençlerin idmanını takip ederek yeni forma ve spor malzemelerini sporculara hediye etti.

Yüksekova Belediyespor Kulübü Genel Kaptanı Muhittin Barçın, iş adamı İslam Yılmaz'a teşekkür ederek, "Zor süreçler geçiren Yüksekova Belediyespor'a verilen destekler bizleri onurlandırdı. İnşallah bu yapılan destekler başka iş adamlarına da örnek olur. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüksekovalı iş adamı İslam Yılmaz ise yeni seçilen yönetime başarılar dileyerek, "Gençlere sahip çıkmamız lazım. Daha önce bende bu takımda oynadım ve şartlar gereği futbolu bıraktım. Deplasman maçlarına ne tür zorluklarla çıkıldığını iyi bilen ve yaşamış biriyim. Bir nebzede olsa gençlerimize destek olabilmişsek ne mutlu bize. Yüksekova Belediyesporumuza her zaman destek vermeliyiz. Bu takıma gönül vermiş biri olarak takıma destek çıkılmadığını belirtmek istiyorum. Herkesin bu takıma destek çıkması gerekiyor. Bu gençler bizim yörenin çocukları, bu gençlerin desteğe ihtiyacı var. Herkes elinden geldiğince yardım ederse çok büyük hayallerin gerçekleşmesine vesile olabilirler. Tekrardan hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma
İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma

Yüksekova, İş Adamı, Hakkari, İslam, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma - Son Dakika Spor


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