İş Adamı Yorgancılar Vefat Etti
1 saat önce
El aletleri üreticisi İzeltaş'ın kurucusu ve onursal başkanı İsmet Yorgancılar, 92 yaşında hayatını kaybetti.
El aletleri üreticisi İzeltaş'ın kurucusu ve onursal başkanı İsmet Yorgancılar, 92 yaşında hayatını kaybetti.
İzeltaş'tan yapılan açıklamaya göre, Yorgancılar evinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etti.
Yorgancılar'ın cenazesi yarın Bostanlı Beşikçioğlu Camisinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen İsmet Yorgancılar'ın 1945 yılında yerleştiği İzmir
'de yorgan dikerek iş yaşamına başladığı, 1968 yılında sanayiciliğe adım atarak Türkiye
'nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş'ın temellerini attığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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