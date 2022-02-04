Üye Girişi
İş adamına cuma namazı çıkışı silahlı saldırı - Son Dakika

İş adamına cuma namazı çıkışı silahlı saldırı

04.02.2022 19:11

İş adamına cuma namazı çıkışı silahlı saldırı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının sahibi iş insanı İzzet Tanrıkulu, cuma namazı sonrası silahlı saldırıya uğradı.

İş adamına cuma namazı çıkışı silahlı saldırı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının sahibi iş insanı İzzet Tanrıkulu, cuma namazı sonrası silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gençler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazını kılan geri dönüşüm fabrikası sahibi iş insanı İzzet Tanrıkulu, aracına bineceği sırada kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tanrıkulu ayağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan İzzet Tanrıkulu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, İzzet Tanrıkulu'nun geçtiğimiz günlerde Çayırova ilçesindeki iş yeri de kurşunlanmıştı.

İş adamına cuma namazı çıkışı silahlı saldırı
İş adamına cuma namazı çıkışı silahlı saldırı
İş adamına cuma namazı çıkışı silahlı saldırı

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Kocaeli, Saldırı, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş adamına cuma namazı çıkışı silahlı saldırı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:00 Hastane dönüşü tır ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı çift hayatını kaybetti, torunları yaralandı
18:58 Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:11 Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 19:17:49. #1.13#
SON DAKİKA: İş adamına cuma namazı çıkışı silahlı saldırı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement