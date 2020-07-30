İŞ ADAMINA EŞİNDEN YENİ SUÇLAMA... - Son Dakika

İş insanı Tuncay Ç.'nin eşi Jale Ç., 31 yıldır şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. 31 yıl boyunca çocukları ve aile düzeninin bozulmaması için her türlü şiddeti göğüslediğini söyleyen Jale Ç, 'İki hafta önce size yaptığımız röportajda 'öldürülmekten korkuyorum' demiştim. Şimdi ise 'direkt öldüreceğiz' diyorlar. 83 yaşındaki kayınpederim Yusuf Ç., de bana 'Seni oğluna öldürteceğim' dedi. Gencecik oğlumu beni öldürmek için tahrik ediyor" diye konuştu.

Türkiye'de bilinen bir elektronik şirketinin sahibi tarafından şiddete maruz kaldığını ve dışarı atıldığını öne süren Jale Ç., 15 gün önce DHA'ya yaptığı açıklamada ?öldürülmekten korkuyorum? demişti.

Jale Ç., Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi'nin 27 Temmuz'da verdiği "ev tahsisi" kararı sonrası avukatı ve damadıyla Büyükçekmece'deki eve gitti. Ancak Jale Ç., Tuncay Ç.'nin evi boşaltmasına yönelik mahkeme kararını evde bulunan kayınpederi ve kayınbiraderinin tehdit ve hakaretine uğradığını öne sürdü.

Bununla ilgili de emniyete giderek şikayetçi olan Jale Ç., 'Sizle daha önceki röpontajımızda öldürülmekten korktuğumundan bahsetmiştim zaten. Ev için mahkeme tahsis kararı verildi. Çocuklarımla yerleşme kararı verdi. Eve gittiğimde ev boştu. Güvenlik eşimi aradı. Kendisi güvenliğe 'almayın' dedi. 'Ben mahkeme kararını tanımıyorum' dedi. Sonra mahkeme kararı kendisine atıldı. ve güvenlik müdürü bizi siteye aldı. 5 dakika sonra eşimin babası geldi. Ben bu evde yaşıyorum. Kimse beni çıkaramaz. Kim gelirse gelsin çıkaramaz dedi. Bunun üzerine avukatm polis çağırdı. Kayınpederim 'anahtar bende açmıyorum dedi kapıyı' dedi.

'BİRAZ SONRA OĞLUN GELECEK SENİ ÖLDÜRECEK"

Jale Ç., "Damadıma ve bana biraz sonra oğlun gelecek. 'Oğluna seni öldürtürecem. Buradan ölün çıkacak' dedi. Bundan önceki röportajda da yüzüm açık diye bana ağzıma alınmayacak laflar söyledi. Korktuğumuz için oğlunun resminde yüzünü kapattığımızı hatta soyadını bile yazamadığımızı söyledi. Burada hem beni hem de damadımı tehdit etti. Bir sürü hakaretler etti. Burada söyleyemeceğim kötü kelimeler söyledi. Benim sadece istediğim şu devletin bana verdiği evimde çocuklarımla beraber oturmak. Bu sefer de 15 yıldır görmediğim kayınbiraderim Turgay evin olduğu yere geldi. Tarih tekerrürden ibarettir. Ben 2000 yıllarında benzer olayları yaşadığımda eşin bana gülüyordu. Şimdi ben sana gülüyorum dedi. Beni ölümle tehdit etti. Tuncay, Turgay ve Yusuf Ç. tarafından ölümle tehdit ediliyorum"diye konuştu.

3'Ü HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM.

"Evimi mahkeme kararını rağmen alamadım" diyen Jale Ç. "Üçü hakkında uzaklaştırma kararı aldım. Evimin önüne kadar gelip takip ettirmeye başladılar. Bu sadece ev alma olayı. Boşanma olayına daha giremedik bile. Daha önce öldürülmekten korkuyorum demiştim. Şimdi direk öldüreceğiz diyorlar. Ben zaten devletime, cumhurbaşkanıma, adalet bakanıma, aile bakanıma güvenerek bu yola girdim. İki mahkeme kararı olmasına rağmen evi boşaltmıyorlar" ifadesini kullandı.

'BİZİM ŞARTLARIMIZA UYACAKSIN. YOKSA SENİ ÖLDÜRÜP NEHRE ATARIZ"

Jale Ç. "Kayınpederim evden çıkmıyor ve tehdit ediyor. 31 yıllık gelinleriyim ona bir sürü torun verdim. 'Bir sürü evimiz var ama sana vermeyeceğiz. Seni de bur da oturtmayacağım.' Mağdurum, dışardayım param yok deyince de. Bizim şartlarımıza uyacaksın yoksa seni öldürüp nehre atacaz dedi. Kayınçom bu arada beni ve avukatımı da tehdit ettiyor. Belki çok kısa bir süre sonra öldürüleceğim. Torunlarım çocuklarım ne yapacak. Ben 3 erkekle nasıl başedecem. Eşim uzaklaştırma kararı olduğu için gelemedi ama kardeşi ve babası beni daha fazla tehdit etti. Ölsem de mahkeme kararımdan vazgeçmeyeceğim. Bu eve girersen ölüm çıkar. Belki çok kısa bir süre sonra öldürüleceğim. Bi de beni çocuğumla tehdit ediyor. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Seni oğluna öldürteceğiz diyor. 28 yaşındaki gencecik bir çocuk bu. Kendisi teşebbüs etmiyor. 28 yaşındaki oğlumu beni öldürmek için yönlendiriyor. Sen yap 83 yaşındasın dedim. O varken elimi kana bulamam diyor. Çocuğumu bana karşı tahrik ediyor. Sonuçta mağdur olan benim, dışarda olan benim, evi olmayan benim. 15 aydır parasız olan benim" diye konuştu.