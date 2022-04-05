İş adamından 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine iş görüşmesi için gelen iş adamından 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, bir iş görüşmesi için Gölbaşı ilçesine gelen Şırnaklı iş adamı Kamil Sunar'dan haber alamayan yakınları, Sunar'ın hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, iş adamı Sunar'a ait otomobili Gölbaşı ilçesindeki Çetintepe Barajı yakınlarında buldu. Aracı didik didik incelenen Sunar'ın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ADIYAMAN