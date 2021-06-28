İş adamından anaokulu öğrencilerine karne hediyesi - Son Dakika

ADANALI hayırsever iş insanı İhsan Tuma, anaokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak oyuncak dağıttı.

Viva Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tuma, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Karacaoğlan Anaokulu'nun ihtiyaç sahibi öğrencilerine, karne hediyesi olarak oyuncak gönderdi. Mağaza Müdürü Veysel Tuma tarafından getirilen çok sayıda oyuncak rehberlik öğretmeni gözetiminde çocuklara dağıtıldı. Viva Alışveriş Merkezleri adına yapılan yardımdan dolayı anaokulu idaresi ve veliler, "Çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi oldu" dedi.

GÖZLERİNDEKİ IŞIĞI GÖRMEK HER ŞEYE DEĞER

Konuya ilişkin açıklama yapan İhsan Tuma, "Küçük şeylerle mutlu olmayı biz çocuklardan öğrendik. Tüm çocuklarımız güzel anılar biriktirmeyi hak ediyor. Bunda biraz da olsa katkı sunabildiysek ne mutlu bize. Karne sevinçlerine ortak olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukların gözlerindeki ışığı görmek her şeye değer. Viva Alışveriş Merkezleri olarak ihtiyaç sahibi çocuklara yardım faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeyi planlıyoruz. Anaokulu idarecilerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.