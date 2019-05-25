Son Dakika Haberleri: İş adamından iftar

İş adamından iftar

4 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesi Bahatlar köyünde hayırsever bir iş adamı tarafından 350 kişiye iftar yemeği verildi.

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Kütahya'nın Emet ilçesi Bahatlar köyünde hayırsever bir iş adamı tarafından 350 kişiye iftar yemeği verildi.

Her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında vatandaşlara iftar yemeği verdiklerini belirten İş Adamı Hüseyin Acar, Her yıl geleneksel olarak Aile olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimizi Rabbimin izniyle bu yıl da gerçekleştirdik. Kayınpederim Mehmet Altın ile birlikte organize ettiğimiz iftar yemeğimize bu yıl çevre köylerden de yoğun katılım oldu. Yaklaşık 350 kişi katıldı. Bizler vatandaş olarak ülkemizde birlik ve beraberliğin olması için bu tip etkinlikleri imkanlarımız varsa yapmak zorundayız. İftar yemeğimize uzaktan ve yakından katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:02 Kaynak: İHA
Emet, Kütahya, Yaşam
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