İş adamından iftar
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Kütahya'nın Emet ilçesi Bahatlar köyünde hayırsever bir iş adamı tarafından 350 kişiye iftar yemeği verildi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:02 Kaynak: İHA
'nın Emet
ilçesi Bahatlar köyünde hayırsever bir iş adamı tarafından 350 kişiye iftar yemeği verildi.
Her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında vatandaşlara iftar yemeği verdiklerini belirten İş Adamı Hüseyin Acar
, Her yıl geleneksel olarak Aile olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimizi Rabbimin izniyle bu yıl da gerçekleştirdik. Kayınpederim Mehmet Altın
ile birlikte organize ettiğimiz iftar yemeğimize bu yıl çevre köylerden de yoğun katılım oldu. Yaklaşık 350 kişi katıldı. Bizler vatandaş olarak ülkemizde birlik ve beraberliğin olması için bu tip etkinlikleri imkanlarımız varsa yapmak zorundayız. İftar yemeğimize uzaktan ve yakından katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA
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