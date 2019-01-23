İş Adamından Örnek Davranış
25 dakika önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık makamına bir iş adamı tarafından okullarda kullanılmak üzere bilgisayar ve projektör bağışlandı.
Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde Kaymakamlık
makamına bir iş adamı tarafından okullarda kullanılmak üzere bilgisayar ve projektör bağışlandı.
Dumluğınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İş adamımız ahde vefa örneği göstermiştir. İş adamı Sami Selçukbiricik, ilçemizdeki okullarımızda yapılması planlan teknoloji sınıflarında kullanılmak üzere Dumlupınar Kaymakamlığımıza 10 adet masa üstü bilgisayar ve 10 adet projektör hediye etmiştir. Knedilerine bu davranışından dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyor, minnetlerimi iletiyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Dalarak Ortalığı Tahrip Etti
Meral Akşener'den İzmir ve İttifak Açıklaması Geldi
Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı
Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor