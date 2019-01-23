Son Dakika Haberleri: İş Adamından Örnek Davranış

İş Adamından Örnek Davranış

25 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık makamına bir iş adamı tarafından okullarda kullanılmak üzere bilgisayar ve projektör bağışlandı.

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık makamına bir iş adamı tarafından okullarda kullanılmak üzere bilgisayar ve projektör bağışlandı.

Dumluğınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İş adamımız ahde vefa örneği göstermiştir. İş adamı Sami Selçukbiricik, ilçemizdeki okullarımızda yapılması planlan teknoloji sınıflarında kullanılmak üzere Dumlupınar Kaymakamlığımıza 10 adet masa üstü bilgisayar ve 10 adet projektör hediye etmiştir. Knedilerine bu davranışından dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyor, minnetlerimi iletiyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Yaşam
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