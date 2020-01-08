İş adamını 780 bin lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş adamını 780 bin lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İş adamını 780 bin lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

AKSARAY'da geri dönüşüm şirket olan Ş.A.'yı (40), ellerinde hurda kurşun olduğunu söyleyip 780 bin lira dolandırdığı öne sürülen 4 kişi, paralarla birlikte İzmir'e kaçarken yakalandı.

İş adamını 780 bin lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

AKSARAY'da geri dönüşüm şirket olan Ş.A.'yı (40), ellerinde hurda kurşun olduğunu söyleyip 780 bin lira dolandırdığı öne sürülen 4 kişi, paralarla birlikte İzmir'e kaçarken yakalandı.

Kentte geri dönüşüm şirketi bulunan Ş.O., sürekli hurda kurşun aldığı İzmir'deki firmayı arayıp, hurda kurşun siparişi vermek istedi. Firma yetkilileri de şu an için ellerinde hurda kurşun olmadığını söyleyip, yardımcı olabilmesi için başka bir firmaya yönlendirdi. Ş.O. da dün yönlendirildiği firmayı arayıp, sipariş vermek istediğini ifade etti. Ş.O.'nun konuştuğu kişi, yetkili 4 kişinin Aksaray'da olduğunu ve yüz yüze görüşebileceklerini belirtti.

Telefon görüşmesinin ardından Ş.O.'nun iş yerine Z.A. (24), Y.A. (54), Z.K. (30) ve M.K. (32) geldi. Bu kişiler, ellerinde hurda kurşun olduğunu, Ş.O.'nun İzmir'de sürekli çalıştığı şirkete giderek oradan teslim alabileceklerini söyledi. Yapılan görüşme sonucu Ş.O., sipariş verdiği kurşunlar için 780 bin lirayı 4 kişiye teslim etti. Ardından nakliye firmasını arayıp 3 TIR'ı, sürekli çalıştığı şirketin adresine gönderdi. Ancak burada şirket yetkilileri, şoförlere kendilerine hurda kurşun teslim edilmediğini söyledi. Şirket yetkilileri ardından da Ş.O.'yu telefonla arayıp bilgi verdi. Dolandırıldığını anlayan Ş.O., hemen polisi arayıp parayı teslim ettiği 4 kişinin bindiği aracın plakasını verdi.

Polis, şüphelilerin bulunduğu 35 GE 3042 plakalı otomobili, dün akşam saatlerinde Aksaray- Konya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında durdurdu. 4 kişi gözaltına alınırken paralara da el konuldu. Gözaltına alınan 4  kişi, Ş.O.'yu dolandırmadıklarını ve parayı geri iade edeceklerini söyledi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Aksaray, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:10 Kaynak: DHA
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