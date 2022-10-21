İş adamını diri diri yakan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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İş adamını diri diri yakan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet

21.10.2022 17:50
İş adamını diri diri yakan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli'de iş adamının 20 yıl önce yasak aşk yaşadığı iddia edilen kadının yakınları tarafından öldürülmesine ilişkin dava 4 sanık, son kez hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'de iş adamının 20 yıl önce yasak aşk yaşadığı iddia edilen kadının yakınları tarafından öldürülmesine ilişkin dava 4 sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar, indirim uygulanmaksızın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2002 yılında Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz bir anda ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin araştırması neticesinde bir ipucu bulunamadı. 2020 yılında dosya yeniden incelenmeye başlandı. Yapılan incelemede Mustafa Yılmaz'ın yanında çalışan M.S. ile yasak aşk yaşadığı ve bu durumu öğrenen M.S.'nin kocası B.B'nin Kocaeli'ye geldiği belirlendi. M.S.'nin 7 kişilik ailesinin yanına 3 kişiyi de alarak Mustafa Yılmaz'ı kaçırdığı, şahısların Körfez ilçesinde darp ettikten sonra diri diri aracına koyarak yaktıkları, aracı da uçurumdan attıkları tespit edildi. Tespitin sonrasında M.S., eşi B.B. ve ailelerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.S., A.S., Rüstem S., İhsan K., Nurullah K. ve Orhan K. tutuklandı. Diğer şahıslardan 1'i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava sürecinde M.S.'nin babası S.S. ve amcası A.S. vefat etti.

"Belki adam hala yurt dışında yaşıyordur"

Haklarında "nitelikli kasten öldürme" suçundan dava açılan sanıkların Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Nurullah K., "Katılanlar vekili cezalandırılmamızı istese de neye dayandıklarını anlamış değilim. Dosyada öldürüldüğü iddia edilen şahsa ait ölüm raporu, darp raporu yoktur. Belki adam hala yurt dışında yaşıyordur. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

4 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis

Sanıklar Rüstem S., İhsan K., Orhan K. ve Nurullah K., indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli haber: Kocaeli'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Kocaeli haber: Kocaeli'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika haberi! Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek yaralanması nedeniyle tutuklanan sanık hakim karşısında Son dakika haberi! Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek yaralanması nedeniyle tutuklanan sanık hakim karşısında

Mustafa Yılmaz, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş adamını diri diri yakan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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