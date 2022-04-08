İş adamını fidye için kaçıran suç şebekesi üyeleri tutuklandı - Son Dakika
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İş adamını fidye için kaçıran suç şebekesi üyeleri tutuklandı

08.04.2022 12:35

İş adamını fidye için kaçıran suç şebekesi üyeleri tutuklandı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Şırnaklı işadamı Kamil Sunar'ı fidye için kaçıran suç şebekesi tutuklandı.

İş adamını fidye için kaçıran suç şebekesi üyeleri tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Şırnaklı işadamı Kamil Sunar'ı fidye için kaçıran suç şebekesi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde bir iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen ve burada bulunan Çetintepe Barajı yakınlarında fidye için kaçırılan İşadamı Kamil Sunar'ın bulunması için Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda suç şebekesi üyesi olan Erhan Yaman, Ümit İlhan, Gülseda Ürkmez ile Muharrem Armağan'ın fidye için 3 gün boyunca alı koydukları İşadamı Kamil Sunar'ın Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunduğu adrese operasyon düzenlenmiş ve iş adamı Kamil Sunar kurtarılmıştı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Erhan Yaman, Ümit İlhan, Gülseda Ürkmez ile Muharrem Armağan, sevk edildikleri Gölbaşı Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruştura sürüyor.

İş adamını fidye için kaçıran suç şebekesi üyeleri tutuklandı
İş adamını fidye için kaçıran suç şebekesi üyeleri tutuklandı
İş adamını fidye için kaçıran suç şebekesi üyeleri tutuklandı
İş adamını fidye için kaçıran suç şebekesi üyeleri tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş adamını fidye için kaçıran suç şebekesi üyeleri tutuklandı - Son Dakika


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