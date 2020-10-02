İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı - Son Dakika

İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı

Adana'da bir iş adamını kaçırıp 5 milyon lira fidye istedikleri ileri sürülen zanlılardan biri daha yakalanıp tutuklandı.

Adana'da bir iş adamını kaçırıp 5 milyon lira fidye istedikleri ileri sürülen zanlılardan biri daha yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay 13 Ağustos günü merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İş insanı Musa Ş. evine giderken, otomobilin önü başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen yüzü maskeli 4 kişi, Musa Ş.'yi dövüp, kendi araçlarına bindirerek olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler, Musa Ş.'yi götürdükleri mısır tarlasında da sopa ve yumrukla dövdü. Şüpheliler, 5 milyon lira fidye istediği Musa Ş.'yi, "Bu para gelmezse, seni burada öldürürüz" diye tehdit etti. Bunun üzerine iş adamı, ortağı Hasan A.'yı arayıp kaçırıldığını ve şüphelilerin fidye istediğini söyledi. Bu sırada telefonu alan şüpheliler Hasan A.'ya, "Bize 5 milyon lira getireceksin. Seni daha sonra arayıp adresi vereceğiz. Sakın polise gitme" diyerek gözdağı verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hasan A.'nın durumu bildirmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin izini süren ekipler, Musa Ş.'nin aracının en son Yenidoğan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Polis, şüphelilerin, Servet A., Abdurrezzak B., Hasan Bozdağ ve Serhan Y. olduğunu belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu ve aynı bölgede olduğunu saptadı.

Polisin çalışmaları sürerken, Hasan A. da şüphelilerle konuşup, 1 milyon 400 bin lira fidye vermek için anlaştı. Polis, Musa Ş.'nin mısır tarlasında rehin tutulduğunu saptadı.

14 Ağustos gecesi drone ve termal kamera ile Musa Ş.'nin yeri tespit edildi. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, Musa Ş.'yi kurtardı. Şüphelilerden Serhan Y.'yi de yakaladı. Diğer 3 şüpheli ise gecenin karanlığından da faydalanarak kaçtı. Yaralanan Musa Ş., hastaneye kaldırıldı. İş adamı, ifadesinde, kendisini Servet A.'nın kaçırdığını, diğer şüphelilerin ona yardım ettiğini, istedikleri fidye gelmediği için kendisini sürekli dövüp, işkence yaptıklarını söylediği öne sürüldü.

Emniyete götürülen şüpheli Serhan Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, şüphelilerin izini sürmeye devam etti. Polis zanlılardan Hasan B.'nin Yenidoğan Mahallesinde olduğunu belirledi. Polis kısa sürede zanlının bulunduğu adrese gitti ancak zanlı ekipleri görünce, otomobille kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu zanlı yakalandı. Emniyete götürülen zanlı n iş adamı Musa Ş.'yi kaçıranın Servet A. olduğunu belirterek, "Servet'in bana borcu vardı o da bana Musa Ş.'nin kendisine borcu olduğunu ondan alıp vereceğini söyledi. Ben kaçırmadım" dediği öne sürüldü. .

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Bozdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ADANA

İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı

İş Adamı, Ağustos, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı - Son Dakika

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