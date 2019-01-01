Son Dakika Haberleri: İş Adamının Bankadan Çektiği Parayı Böyle Çaldılar

İş Adamının Bankadan Çektiği Parayı Böyle Çaldılar

19 dakika önce

İş adamının bankadan çektiği parayı böyle çaldılar Mersin'in Tarsus ilçesinde iş adamının bankadan çektiği 300 bin lira parayı aracının ön koltuğunda taş atarak çalan şüpheliler kameralara yakalandı Şahıslardan birinin iş adamının aracına taş atarak durmasını sağlaması, diğerinin de araçtaki...

İş adamının bankadan çektiği parayı böyle çaldılar
Mersin'in Tarsus ilçesinde iş adamının bankadan çektiği 300 bin lira parayı aracının ön koltuğunda taş atarak çalan şüpheliler kameralara yakalandı
Şahıslardan birinin iş adamının aracına taş atarak durmasını sağlaması, diğerinin de araçtaki parayı çalıp kaçması mobese ve güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bankadan çektiği nakit 300 bin TL parayı aracının ön koltuğunda taş atarak
çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şahıslardan birinin iş adamının aracına taş atarak durmasını sağlaması, diğerinin de araçtaki parayı çalıp kaçması saniye saniye kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, 28 Aralık 2018 tarihinde Y.Ö., bir bankanın şubesine giderek 300 bin TL nakit para çekti.Ardından 33 VR plakalı pikap tipi aracına binen Y.Ö., parayı ise boş olan sürücü koltuğu yanındaki yolcu koltuğu üzerine bıraktı.
Bankanın yaklaşık 50 metre ilerisinde Atatürk Caddesi'nde ilerleyen Y.Ö.'nün aracına yoğun olan caddeden şüphelilerden biri taş attı. Ö., durumu anlamak için aracını durdurarak aşağıya indiğinde, aracına taş atan şüpheli F.A. sürücüye taşı atan şahsı ters istikamete kaçtığını gösterdi.
Y.Ö. şüphelinin tarif ettiği tarafa bakarken, S.Ç. diğer taraftan araca yaklaşıp ve yolcu kapısını açarak koltuk üzerinde çanta içerisinde bulunan parayı alıp kaçtı. Şüpheli S.Ç.'nin kaçtığını gören Y.Ö. peşinde koşmaya başladı. S.Ç. kalabalıkta kayıplara karıştı.
Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera ve araçtaki parmak izinde yola çıkarak şüphelileri tespit etti. Şüpheli S.Ç.'nin Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ikamet ettiğini tespit etti. Sabah karşı yapılan operasyonda, S.Ç. balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonunda S.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç'nin olayı tek başına yaptığını ve parayı harcadığını söylediği öğrenildi. S.Ç. adliye çıkarılırken, olaya karışan F.A. ve M.A'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi Ev Alev Alev Yandı, İtfaiye Yolda Kaldı

İş Adamı Ali Ağaoğlu, Yeni Yıla İlk Eşi Semra Ağaoğlu'yla Girdi Esnaf, İş Yerinin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 17:45:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Adamının Bankadan Çektiği Parayı Böyle Çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]