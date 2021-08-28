Üye Girişi
İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler - Son Dakika

İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler

28.08.2021 09:46
İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler, System.String[]

Bursa'da bir iş adamının el ve ayaklarını bantlayarak 12 bin dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği ekipleri gasp olayını azmettiren çalışanı ve beraberindeki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde bulunan hazır yemek firmasında meydana gelen olayda iddiaya göre, işçilerin paydos etmesi üzerine ofiste tek başına kalan 40 yaşındaki Muhammet V, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından darp edildikten sonra, elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hale getirildi. Üç şüpheli ofisteki dolapları ve kasayı kurcaladıktan sonra, içeride bulunan 12 bin dolar ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Elleri ve ayakları bağlı iş yeri sahibi, kendisini dışarı atarak çevredeki esnaftan yardım istedi. Esnafın yardımıyla iş adamının elleri ve ayakları çözüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gasp Büro, Cinayet Büro ve Osmangazi Araştırma ve Suç Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameraları tek tek inceleme altına alındı. İş yerinde çalışanlar tekrar geri çağrılarak ifadeleri alındı. Ekipler güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği 3 kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler

POLİS, ORTAMI İNCELERKEN YAKALADI

Olayın ardından harekete geçen ekipler çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin eşgalini belirleyen ekipler aracında iş verene ait olduğunu belirledi. Çevrede araştırma başlatan ekipler olayın azmettiricisi olduğunu belirlediği çalışanı iş verenin aracının içerisinde olay yerine tekrar kontrol amaçlı gelip ortamı incelerken yakaladı. Gasp olayını gerçekleştiren 3 kişiyi ise ifade doğrultusunda saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler

1 AY BOYUNCA GÖZLEM YAPMIŞ

Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce 1 ay boyunca en çok paranın ne zaman geldiğini ve nerede gizlendiğini gözlemlediği ve sonrasında beraberindeki 3 kişiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI KENDİNİ DIŞARI ATTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önüne hafif ticari araçla gelen ve yüzlerinde tıbbi yüz maskesi bulunan iki kişi, içeri girip kısa süre sonra tekrar dışarı çıkıyor. Diğer bir açıda ise, iş adamı elleri ve ayakları bağlı vaziyette kendisini dışarı atarak yardım istiyor. Bir esnaf ellerindeki ve ayaklarındaki bantları kesiyor.

İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler
İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler

Münir Karaloğlu, Bursa, dolar, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi 09:36 Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu 09:31 Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Kurtarmaya çalıştığı yaralının arkadaşı olduğu öğrenince büyük üzüntü yaşadı 09:20 Kurtarmaya çalıştığı yaralının arkadaşı olduğu öğrenince büyük üzüntü yaşadı
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın 09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu 09:01 Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum 23:52 Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor 22:22 Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler 19:30 Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler

Son Dakika Haberleri
09:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı
09:30 Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu
09:23 Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer oldu.
09:20 Kurtarmaya çalıştığı yaralının arkadaşı olduğu öğrenince büyük üzüntü yaşadı
09:15 Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.
09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı
09:03 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı
09:00 Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu
08:59 Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ters asan belediye hatasını düzeltti
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı         
09:42
Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti         
09:33
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı         
09:26
Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.         
09:15
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı         
09:04
ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu         
04:54
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor         
20:26
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 10:05:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement