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İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler - Son Dakika

İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler

28.08.2021 09:52

İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak 12 bin dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler kameralara yansıdı İş yeri sahibini gasp ettirenin çalışanı olduğu ortaya çıktı Bursa'da bir iş adamının el ve ayaklarını bantlayarak...

İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler

İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak 12 bin dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler kameralara yansıdı

İş yeri sahibini gasp ettirenin çalışanı olduğu ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da bir iş adamının el ve ayaklarını bantlayarak 12 bin dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği ekipleri gasp olayını azmettiren çalışanı ve beraberindeki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde bulunan hazır yemek firmasında meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin paydos etmesi üzerine ofiste tek başına kalan 40 yaşındaki Muhammet V, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından darp edildikten sonra, elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hale getirildi. Üç şüpheli ofisteki dolapları ve kasayı kurcaladıktan sonra, içeride bulunan 12 bin dolar ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Elleri ve ayakları bağlı iş yeri sahibi, kendisini dışarı atarak çevredeki esnaftan yardım istedi. Esnafın yardımıyla iş adamının elleri ve ayakları çözüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gasp Büro, Cinayet Büro ve Osmangazi Araştırma ve Suç Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameraları tek tek inceleme altına alındı. İş yerinde çalışanlar tekrar geri çağrılarak ifadeleri alındı. Ekipler güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği 3 kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Gasp olayını azmettirenin çalışanın olduğu ortaya çıktı

Olayın ardından harekete geçen ekipler çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin eşgalini belirleyen ekipler aracında iş verene ait olduğunu belirledi. Çevrede araştırma başlatan ekipler olayın azmettiricisi olduğunu belirlediği çalışanı iş verenin aracının içerisinde olay yerine tekrar kontrol amaçlı gelip ortamı incelerken yakaladı. Gasp olayını gerçekleştiren 3 kişiyi ise ifade doğrultusunda saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce 1 ay boyunca en çok paranın ne zaman geldiğini ve nerede gizlendiğini gözlemlediği ve sonrasında beraberindeki 3 kişiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önüne hafif ticari araçla gelen ve yüzlerinde tıbbi yüz maskesi bulunan iki kişi, içeri girip kısa süre sonra tekrar dışarı çıkıyor. Diğer bir açıda ise, iş adamı elleri ve ayakları bağlı vaziyette kendisini dışarı atarak yardım istiyor. Bir esnaf ellerindeki ve ayaklarındaki bantları kesiyor.

İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler
İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler
İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler
İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler

Münir Karaloğlu, Bursa, dolar, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler - Son Dakika


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