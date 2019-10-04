İş adamının eşine kurduğu 'ölüm tuzağı'nı azmettirilen 'kiralık katil' bozmuş

Ölüm planının, kiralık katilin yanlış eve girmesi ile bozulduğu ortaya çıktı

700 bin lira karşılığında anlaşılan kiralık katil cinayetten vazgeçerek itirafçı oldu

İSTANBUL - Yurt dışında faaliyet gösteren iş adamı Kadir A.'nın, boşanma aşamasında olduğu eşi D.C.Y.'yi öldürtmek için tutuğu kiralık katiller yakalandı. Ölüm planının, kiralık katilin yanlış eve girmesi ile bozulduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Almanya'da sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve hastanesi bulunan iş adamı Kadir A., 2005 yılında D.C.A. adlı kadınla evlendi. Maddi imkanları yerinde olan D.C.A. ile eşi, evlilik sırasında, 'mal varlığı sözleşmesi' imzaladı. Karşılıklı sözleşme imzalayan taraflar arasında 2008'de sorun yaşandı. D.C.A., yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmak için başvuru yaptı. Ancak Kadir A. eşinin ayrılık teklifini reddederek boşanmaya yanaşmadı.

Karı-koca arasındaki dava sürerken, Almanya'da yaşayan Kadir A., eşini ortadan kaldırmak için plan yaptı. Almanya'da bulunan A., eşini öldürtmek için yakın köylüsü S.D. ile anlaştı. Eşinin ölümünden sonra miras hakkına sahip olmayı planlayan Kadir A.'nın anlaştığı, S.D.,H.A., T.Ç. ve K.B. adlı 3 arkadaşını da olaya dahil etti. Ölüm planı yapan 4 şüpheli, 700 bin lira karşılığında bir kiralık katil ile anlaştı. İddiaya göre kiralık katil M.K., cinayet için verilen adrese gitti. Ancak eve gittiğinde kapıda karşılaştığı kadının farklı bir kişi olduğunu anlayan M.K., cinayetten vazgeçti.

Yaptığı planı rafa kaldıran M.K., tekrar S.D.,H.A., T.Ç. ve K.B.'ye giderek "Bana yanlış kadını öldürtecektiniz" diyerek tartıştı. Daha sonra savcılığa giderek itirafçı olan M.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçerek, İstanbul, Muş ve Giresun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. D.C.A.'nın Almanya'da bulunan eski eşinin azmettirdiği anlaşılan S.D., H.A., T.Ç. ve K.B. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye sevk edilen S.D. ve T.Ç. tutuklanırken H.A. ve K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan S.D.'nin Almanya'da yaşayan iş adamı Kadir A. ile cinayet için 1 milyon Euro karşılığında anlaştığı iddia edildi.