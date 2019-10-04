İş adamının eşini öldürmesi için tuttuğu iddia edilen 2 kiralık katil tutuklandı

Almanya'da yaşayan bir iş adamının boşanma aşamasında olduğu eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiası üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



Almanya'da yaşayan iş adamı Kadir A., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi D.C.A.'yı mal paylaşımındaki anlaşmazlıktan dolayı öldürtmek istedi. Eşini öldürtmek isteyen Kadir A., bunun için Türkiye'de kiralık katillerle anlaştı. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Muş ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda D.C.A.'nın Almanya'da bulunan eski eşinin azmettirdiği anlaşılan S.D., H.A., T.Ç. ve K.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorguları tamamlanan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



"Karısının fotoğraflarını çekmemi istedi"



Şüpheli S.D., "Ben müştekiyi öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Sadece kocası benden müştekinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Bu yüzden çektim, boşanma davası için kullanacakmış. Daha sonra müştekinin kocası benden müştekiyi öldürmemi istedi ancak ben kabul etmedim. Sonrasında bayana mesaj atarak kendisini uyardım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.



Şüpheli T.Ç. ise, müştekinin öldürülmesini planlanması olayına dahil olmadığını belirterek, tutuksuz yargılanmayı talep etti.



"Öldürülmesi planına hiç dahil olmadım"



Şüphelilerden H.A., "Ben müştekinin öldürülmesi planına hiç dahil olmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. K.B. de, "Ben müştekinin öldürülmesinin planlanması olayına dahil olmadım" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.



Şüphelilerin kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimalini göz önünde bulunduran mahkeme, S.D. ve T.Ç.'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Şüphelilerden H.A. ve K.B. ise, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL