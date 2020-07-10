İş adamının evini kundaklamaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından kundaklama ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış H. tutuklanırken diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip yürüten polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda Barış H., Ozan K., Ahmet Ü., Mustafa A., Ümit G., Hasan G., Enes H. ve Tuncay B'yi yakaladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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