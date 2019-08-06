İŞ ADAMININ FİLMLERİ ARATMAYAN PLANI KAMERADA; SOYGUN SAHTE KAZA GERÇEK

-Akrabalarından işletmek için aldığı parayı batıran iş adamı önceden anlaştığı kişilere parasını çaldırdı.

-Güvenlik kameralarını inceleyen polis sahte hırsızlık planını ortaya çıkardı.

-İş adamı ve motosikletli sahte hırsızların sabah plan için buluşmaları ve bilerek kaza yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'de 382 bin dolarlık bir hırsızlık olayını araştıran polis filmleri aratmayan bir senaryo ortaya çıkardı. Polise başvurarak otomobilinin bagajında bulunan para dolu çantanın çalındığını söyleyen kişinin yalan söylediği, akrabalarından işletmek için aldığı parayı batırdığı için böyle bir plan yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili param çalındı diyen müracatçı, sözde soygun yapan 2 motosikletlinin aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı. Suç uydurmaktan haklarında işlem yapılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİSE BAŞVURUP YARDIM İSTEDİ

Bahçelievler, 23 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran Yasin D., otomobilinin bagajında içinde 382 bin dolar para bulunan çantanın motosikletli iki kişi tarafından çalındığını söyledi. Polis merkezinde ifade veren işadamı Yasin D. "Yolda giderken bir motosiklet bana çarptı. Durup hasara baktık. Daha sonra anlaşarak yanımdan ayrıldılar. Onlar gittikten sonra bir kişi yanıma yaklaşıp, gençlerin aracın bagajından bir şey aldıklarını gördüğünü söyledi. Kontrol ettiğimde içinde para olan çantanın yerinde olmadığını gördüm." dedi.

İŞA ADAMI VE SOYGUNCULARIN SABAH BULUŞTUKLARI TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Yasin D.'nin çalındığını söylediği paranın, ailesinden işletmek için aldığı soygunun meydana geldiği gün parayı geri götürdüğünü tespit etti. Ekipler 8 gün boyunca yaklaşık 40 kilometrelik yol üzerindeki tüm güvenlik kameralarını incelediklerinde ilginç bir detaya ulaştı. Polis, geriye dönük yaptığı incelemede soyulduğunu söyleyen kişi ile, motosikletleriyle sözde soygun yapan kişilerin sabah saatlerinde buluştuklarını tespit etti. Buluşmada şüphelilerin soygunu nasıl yapacaklarını planlandıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine daha önce müracaatçı olan Yasin D. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Bu arada polis olaydan sonra kaçan motosikletli soyguncular 17 yaşındaki Y.Z. ile Mert S.(28)'yi de yakaladı. Hırsızların müthiş planı içinde bulunan şüphelilerden Y.Z.'nin babası Tekin Z.(45)'de yakalandı. Tekin Z.'nin ayrıca Yasin D.'nin de iş ortağı olduğu ortaya çıktı.

SAHTE SOYGUNDAN SONRA KAÇARKEN GERÇEK KAZA YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler kısa süre içinde suçlarını itiraf ettiler. Akrabalarına ait parayı batırdığında bunu söylemekten utanan Yasin D.'ye, Tekin Z.'nin akıl verdiği oğlu ve onun arkadaşını sözde soygun yapmaya ikna ettiği öğrenildi. Şüphelilerin olaydan sonra kaçarlarken gerçek bir kaza yaptıkları daha sonra kaçmaya devam ettikleri öğrenildi. Bu kazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra boş bir arazide motosikleti terk ettikleri, kıyafetlerini değiştirdikten sonra normal hayatlarına döndükleri öğrenildi.

SUÇ UYDURMAKTAN İŞLEM YAPILDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu arada Yasin D.'ye işletmesi için para veren akrabaları da şikayetçi olmadı. Şüpheliler hakkında suç uydurmak ve dolandırıcılığa teşebbüs suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

-Şüphelilerin kaçması

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi