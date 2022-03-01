Son dakika: İş adamının öldürülmesine ilişkin tutuklanan kadın: "Cezaevinde olmayı hak etmiyorum" - Son Dakika
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Son dakika: İş adamının öldürülmesine ilişkin tutuklanan kadın: "Cezaevinde olmayı hak etmiyorum"

01.03.2022 13:39

Bir son dakika haberine göre İş adamının öldürülmesine ilişkin tutuklanan kadın: "Cezaevinde olmayı hak etmiyorum"KOCAELİ Kocaeli'de sevdiği kızla evliliğine engel olduğu iddiasıyla iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren sanık ve olaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan 2 kişinin yargılanmasına devam edildi.

İş adamının öldürülmesine ilişkin tutuklanan kadın: "Cezaevinde olmayı hak etmiyorum"

KOCAELİ Kocaeli'de sevdiği kızla evliliğine engel olduğu iddiasıyla iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren sanık ve olaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan 2 kişinin yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan Ceren İ., 5 aydır suçsuz yere tutuklu bulunduğunu belirterek, cezaevinde olmayı hak etmediğini söyledi. Öldürülen iş adamının Ceren İ'ye para gönderdiğini belirten müşteki avukatı ise dekontların açıklama kısmında "Seni seviyorum" yazıldığını dile getirdi.

Olay, 2 Ekim 2021 tarihinde Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. İş adamı Cahit Tatlı (49), evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Tatlı 10 bıçak darbesiyle yerde kalırken, saldırgan ise iş adamına ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tatlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de Tatlı'nın cipini Kocaeli Fuar alanının arkasında terk edilmiş halde buldu. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tatlı'nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu Ceren İ'nin yabancı uyruklu sevgilisi Fıras S. tarafından bıçaklandığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından Fıras S., olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve Ali İ.Ç. gözaltına alındı. Fıras S. suçunu itiraf ederken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben burada olmayı hak etmiyorum"

Sanıkların yargılanmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ve aileler ise salonda hazır bulundu. Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanıklardan Ceren İ., "Cinayetle alakalı bir ilişkim yoktur. Ben maktulle birlikte olduğum dönemde işimi yaptım. Cahit ile aramdaki mesajların getirilmesini istiyorum. Burada 5 aydır suçsuz yere yatıyorum. Tek suçum, ölüm olayını öğrendiğim anda Fıras'ı şikayet etmememdir. Beni tehdit ettiği ve korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Ben burada olmayı hak etmiyorum. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Ali İ.Ç. de olayla ilişkisi olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

"Dekontların açıklama kısmında 'Seni seviyorum' mesajları mevcut"

Müşteki avukatı Yücel Ece Kaya ise "Cahit Tatlı'nın hesabından Ceren İ'nin hesabına gönderilen para dökümünün çıkarılmasını istiyoruz. Bu gönderilen para dekontların açıklama kısmında 'Seni seviyorum' mesajları da mevcut. Maktul Cahit ve Ceren'in birlikte vakit geçirdiğine dair fotoğraf ve videolar vardır" diye konuştu.

Keşif yapılacak

Mahkeme heyeti, sanıklarla birlikte 13 Mayıs'ta olay yerinde keşif yapılmasına, HTS kayıtlarının beklenilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Son dakika: İş adamının öldürülmesine ilişkin tutuklanan kadın: Cezaevinde olmayı hak etmiyorum
Son dakika: İş adamının öldürülmesine ilişkin tutuklanan kadın: Cezaevinde olmayı hak etmiyorum
Son dakika: İş adamının öldürülmesine ilişkin tutuklanan kadın: Cezaevinde olmayı hak etmiyorum
Son dakika: İş adamının öldürülmesine ilişkin tutuklanan kadın: Cezaevinde olmayı hak etmiyorum

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İş Adamı, Jandarma, Kocaeli, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İş adamının öldürülmesine ilişkin tutuklanan kadın: 'Cezaevinde olmayı hak etmiyorum' - Son Dakika


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