İş Adamları Brexit İçin Yeni Bir Referandum İstiyor

Brexit anlaşmasının parlamento tarafından reddedilmesinin ardından iş dünyasının 170 lideri, Theresa May 'e referandumun yenilenmesi çağrısında bulundu.İngiliz iş dünyası liderleri, Brexit anlaşması üzerinde fazla vakit kaybetmeden son söz referandumuna gitmesi için Theresa May'e çağrı yaptı.Theresa May'e çağrıda bulunan iş adamları arasında Marks and Spencer'in eski patrosu Lord Myners, Mimar Lord Foster, lastminute.com'un kurucularından Baroness Lane- Fox 'un bulunduğu belirtildi. İş dünyasının liderleri, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ve Başbakana yeni referandumu desteklemeleri için baskı yapmaya devam ediyor.Theresa May, hükümetin güven oyu almasından sonra Brexit çıkmazına çözüm bulmak için, kendi partisindeki ve Demokratik Birlik Partisinden anlaşmaya karşı çıkan milletvekillerine ve muhalefet liderlerine çağrıda bulundu.İşçi Partisi lideri, Başbakan Theresa May'in davetini önemsemezken, diğer partiler AB 'den anlaşmasız ayrılma seçeneğinin masadan kaldırılması şartıyla görüşmeye katılacaklarını söyledi.Brexit anlaşmasının parlamento tarafından reddedilmesinin ardından iş dünyasının öne çıkan liderleri ikinci bir referandumun yapılması için siyasilere çağrı yapmaya başladı.İş adamlarının The Times gazetesinde yayımlanan mektubunda, mükemmellikten uzak olmasına rağmen May'in Brexit anlaşmasının desteklenmesi istendi. İş adamları şimdi anlaşmanın desteklenmesinin bir opsiyon olmaktan çıktığını, şimdi önceliğin AB'den anlaşmasız çıkmanın durdurulması olduğunu söylüyor. Bunun tek çıkış yolunun, halka hala AB'den çıkmak isteyip istemediğini sormak olduğunu savunuyorlar.İş dünyası liderleri mektuplarında şu ifadelere yer verdi: "AB'den ayrılma vakti gelmeden önce siyasiler bir kısım fantezilerle vakit kaybetmesin. Biz her iki ana partinin liderlerine bir halk oylamasını destekleme çağrısında bulunuyoruz." - LONDRA