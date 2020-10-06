İş adamları derneklerinden Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

İş adamları derneklerinden Azerbaycan'a destek açıklaması

TAİB Başkan Vekili Mikayıl Yusifov'un konuşması DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat'ın konuşması MUSİAD Azerbaycan şubesi Başkanı Abdurrahman Uzun'un konuşma İş adamları derneklerinden Azerbaycan'a destek açıklaması TAİB Başkan Vekili Mikayıl Yusifov: "Uluslararası...

TAİB Başkan Vekili Mikayıl Yusifov'un konuşması

DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat'ın konuşması

MUSİAD Azerbaycan şubesi Başkanı Abdurrahman Uzun'un konuşma İş adamları derneklerinden Azerbaycan'a destek açıklaması

TAİB Başkan Vekili Mikayıl Yusifov:

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını ve vatanını korumak amacıyla verdiği çaba karşısında tüm gücümüz ve imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız"

DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat:

"Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si işgal halindeydi. Bu 30 yıldır süren bir durumdu. Bu durumun bir an önce sona ermesini istiyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında çok güçlü bir ekonomik ilişki var. Karşılıklı yatırımlar devam ediyor"

İSTANBUL (AA) – Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB) Başkan Vekili Mikayıl Yusifov, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını ve vatanını korumak amacıyla verdiği çaba karşısında tüm gücümüz ve imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.

Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye – Azerbaycan İş Konseyi, Ekonomi ve Ticaret Derneği (ETD), Mustakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSİAD) Azerbaycan şubesi, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve Dünya Türkiyat Konseyi Derneği tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi.

Yusifov, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askeri birliklerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

"Saldırılar sonucunda şehit düşen merhum aziz şehitlerimizi saygı ile anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden Kahraman Gazilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullanan Yusifov, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını ve vatanını korumak amacıyla verdiği çaba karşısında tüm güç ve imkanlarıya Azerbaycan'ın yanında olduklarını dile getirdi.

Yusifov, "Ermenistan, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ ve çevresindeki topraklarını yıllardan beri işgal etmekte ve var olan çatışmaya yeni boyutlar eklemekte ise de bu alçak saldırılar başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Ermenistan hatalı bir yoldadır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Azerbaycan arasında çok güçlü bir ekonomik ilişki var"

Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu hain saldırıları karşısında, Azerbaycan Devletinin ve Azerbaycan Ordusunun alacağı her kararın arkasında olduklarını belirten Yusifov, şunları kaydetti:

"Bölgede insani dramlara mani olmak için işgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın öz yurdu olan topraklarından kayıtsız ve şartsız derhal çekilmesi gerektiğini bildiririz. Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın verdiği kararlara saygı duymalı ve derhal uygulamalıdır. Bu anlamda Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından, uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak Yukarı Karabağ bölgesine yapılan alçak işgal ve saldırıları şiddetle kınadığımızı bildirir; bundan sonra da toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecek olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz."

DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat da Türkiye Azerbaycan İş Konseyi olarak 1993 yılından bu yana Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin genişlemesi ve daha da güçlenmesi için çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Bu süre boyunca Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si işgal halindeydi. Bu 30 yıldır süren bir durumdu. Bu durumun bir an önce sona ermesini istiyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında çok güçlü bir ekonomik ilişki var. Karşılıklı yatırımlar devam ediyor." dedi.

MUSİAD Azerbaycan şubesi Başkanı Abdurrahman Uzun ise Azerbaycan'da MUSİAD üyesi iş adamlarının cephe bölgesine kadar gidip, oradaki vatandaşlarla iletişim ve ilişki halinde olduklarını ifade etti.

İş adamları derneklerinden Azerbaycan'a destek açıklaması
İş adamları derneklerinden Azerbaycan'a destek açıklaması
İş adamları derneklerinden Azerbaycan'a destek açıklaması
İş adamları derneklerinden Azerbaycan'a destek açıklaması

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş adamları derneklerinden Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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