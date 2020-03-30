İş adamları, 'lokmalarını bölüşmeye' hazır - Son Dakika
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İş adamları, 'lokmalarını bölüşmeye' hazır

12 dakika önce

Dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor.

İş adamları, 'lokmalarını bölüşmeye' hazır, System.String[]

Dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor. Sağlık sistemini olduğu kadar ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkileyen virüs nedeniyle çarklar durdu, insanlar hayatta kalabilmek için evlerine kapandı. İş dünyası ve sektör temsilcileri bu zorlu süreci tek bir çalışanı dahi işten çıkarmadan atlatmanın gayreti içerisinde.


İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Hızlı aksiyon alarak uzaktan çalışma sistemine geçtik. Çalışanlarımızın sağlığı ilk önceliğimiz. Yaşadığımız olağanüstü günlerde Türkiye'deki tüm sektörlerin devletimiz tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyor, bu yönde ilgili Bakanlıklarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte iş insanları olarak tek amacımız tüm gücümüzü seferber ederek bir tek çalışanımızı bile işten çıkarmadan işçi- işveren el ele verip çalışarak ayakta ve hayatta kalıp ihracatımızı daha da artırmak" dedi.


Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan ise "Önceliğimiz istihdamımızı korumak. İhracatçılar olarak bu zor dönemde daha çok kenetlenip ihracatımızı artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak zorundayız. Yıl sonuna kadar özellikle Uzakdoğu özelinde navlun desteğine ihtiyacımız olacak. Devletimiz mutlaka gereken ek tedbirleri alacaktır. Milli birlik ruhu ile yönetilmesi gereken bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmanın yolu işçi- işveren dayanışmasından geçiyor" dedi.


Lokmamızı bölüşmeye hazırız


Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder de dünyanın karantina altında olduğuna dikkati çekerek, "Bize yakışan bu zorlu süreci birlikte atlatmak için elimizden geleni yapmak, gerekirse bir lokmayı bölüşebilmektir. Ancak öte yandan yurt dışından siparişlerimiz bıçak gibi kesildi, içeride de durum iç açıcı değil. İnanıyorum ki devletimiz tüm sanayicilere, tüm çalışanlara, emekçilere yardım eli uzatacak ve ekonominin çarkları en azından önümüzdeki 3-4 aylık sürede dönmeye devam edecek" dedi.


Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar ise dental sektörde, sağlık mensuplarına hizmet eden yaklaşık 6 bin çalışanın olduğunu vurgulayarak, "Covid- 19'un ekonomik yansımaları tıbbi cihaz firmalarını da etkiliyor. Bir yandan zorunlu olarak sürdürmemiz gereken tıbbi ürün ve hizmet iş akışlarımızla ilgilenirken, diğer yandan da işletmelerimizi ekonomik olarak açık tutmaya ve istihdama verdiğimiz katkıyı sürdürmeye çalışıyoruz. Devletimizin de desteği ile en az hasarla atlatacağız. DİŞSİAD olarak; ülkemiz açısından tıbbi cihaz sektörünün ve sağlık endüstrisinin stratejik öneme sahip olduğu bilinci ile sağladığımız istihdamı korumaya odaklandık. İtidalli ve akıllıca hareket ederek mücadelemizi sürdüreceğiz ve birlikte başaracağız" dedi.


Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektöründe 650 bin kişinin istihdam edildiğine vurgu yaparak, "Emek yoğun bir sektör. İşletmeler kendi öz kaynaklarıyla iki ay dayanacak gibi görünüyor. Şu anda 2019'dan kalan hak ettikleri izinleri kullanıyorlar. Her sektörde olduğu gibi eşit vergi dilimindeyiz. Mücbir sebepte vergide 6 ay ötelemeye dahil olmak istiyoruz. İşçi- işveren arasındaki zincirin kopmaması lazım. Çalışanlarımızın maaşlarından başka bir geliri yok. Sosyal sistemin bozulmaması için verilen teşviklerin eşit dağıtılması gerekir" dedi.


Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, "Ana konu bence çalışanlarımıza, işimize ve müşterilerimize sahip olmak. İstihdamın korunması ile birlikte yola devam edilebilir. Asıl sorun bizlerin ve dünyanın geleceği öngöremiyor olması. Ülkemizde alınacak tedbirler tüm sanayi kollarını düşünerek alınmalı ve her biri zincirin halkası olan sektörlerimiz özel olarak gözetilmelidir. Belki çalışmaya bir süre ara verilmesi ve bunu da gelecek dönemlerde kullanacağımız bayram tatilleri gibi özel tatilleri öne çıkararak, işlerin açıldığı dönmelerde bizlere bu zamanlar birer ivme olabilecektir. TOBB, TİM gibi birçok STK'mızın maddi destekleri sektörlerimize ayrı bir güç katacaktır" dedi.


İşten çıkarma olmayacak


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler de, "Virüs şüphesiz küresel ekonomiye darbe vurdu. İlk etapta çalışan takım arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Çünkü onlar bizim çalışma ailemiz. Toplamda 300 çalışanımız var ancak bu süreçte işten çıkarma politikası izlemiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:00 Kaynak: İHA

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