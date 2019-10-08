İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun anayasayı ihlal ve FETÖ üyeliğinden yargılandıkları davada haklarında beraat kararı verildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ davasından beraat etti

Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti