İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun anayasayı ihlal ve FETÖ üyeliğinden...
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İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun anayasayı ihlal ve FETÖ üyeliğinden yargılandıkları davada haklarında beraat kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun anayasayı ihlal ve FETÖ üyeliğinden yargılandıkları davada haklarında beraat kararı verildi. - İSTANBUL
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