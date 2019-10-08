Son Dakika Haberleri: İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun anayasayı ihlal ve FETÖ üyeliğinden...
Son Dakika 3. Sayfa İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun anayasayı ihlal ve FETÖ üyeliğinden...

İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun anayasayı ihlal ve FETÖ üyeliğinden...

1 saat önce

İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun anayasayı ihlal ve FETÖ üyeliğinden yargılandıkları davada haklarında beraat kararı verildi.

İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun anayasayı ihlal ve FETÖ üyeliğinden..., System.String[]

İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun anayasayı ihlal ve FETÖ üyeliğinden yargılandıkları davada haklarında beraat kararı verildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
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