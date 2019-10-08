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İş adamları serdar ve mustafa seyitoğlu'na beraat

1 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul,DHA "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Fetullahçı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan iş adamları Serdar Seyitoğlu ve amcası Mustafa Seyitoğlu hakkında beraat kararı çıktı.

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Haber: Özden ATİK/ İstanbul,DHA
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Fetullahçı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan iş adamları Serdar Seyitoğlu ve amcası Mustafa Seyitoğlu hakkında beraat kararı çıktı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu katıldı. Duruşmada, son savunmasını yapan sanıklardan  Serdar Seyitoğlu, "Ben hain FETÖ terör örgütüne yardımda bulunmadım. Darbeden  ve terör örgütüne ait hiyerarşik düzenden haberim yok. Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum " dedi. Sanık Mustafa Seyitoğlu ise, "Ben üç kuşak baklavacılık yaptım. Onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Örgütle ilgim yok. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Sanıklar son sözlerinde de beraatlerini talep ettiler.

İKİ SUÇTAN BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Fetullahçı terör örgütü üyeliği" suçlarından dava açılmışsa da her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, somut delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. Sanıklar üzerindeki adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme Başkanı Ahmet Uğuz, sanık Mustafa Seyitoğlu yönünden karara "örgüte yardım" yönünden ceza verilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu belirterek muhalefet şerhi yazdı.

İDDİANAMEDE
İddianamede, sanıklar Serdar ve Mustafa Seyitoğlu'nun, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri, "Fetullahçı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri isteniyordu. 7 Mayıs 2019 tarihli duruşmada ise mütalaasını bildiren savcı, sanıklar Serdar Seyitoğlu ve Mustafa Seyitoğlu'nun "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edilmiş, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise beraatlarine karar verilmesi istenmişti. Soruşturma kapsamında, Serdar Seyitoğlu 28 Ekim 2016'da, amcası Mustafa Seyitoğlu ise daha sonra tutuklanmıştı. Sanık Mustafa Seyitoğlu, 9 Aralık 2016'da sağlık sorunları gerekçesiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince, Serdar Seyitoğlu da 16 Mayıs 2017'deki duruşmada tahliye edilmişti.


Mustafa Seyitoğlu, Serdar Seyitoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:29 Kaynak: DHA
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