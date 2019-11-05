İş adamları Türkiye-Rusya ayrıcalıklı ticaret anlaşmasını bekliyor

Rus- Türk İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, "Beklentimiz, Türkiye ile Rusya arasında ayrıcalıklı ticaret anlaşmasının imzalanması. Bu anlaşma imzalandığı zaman bugünkü rakamlar, hedef gösterilen, iki devlet başkanının andığı rakamlara ulaşacak." dedi.

Karaaslan, AA muhabirine, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

İki ülke ticaret hacminin artırılması amacı doğrultusunda iş insanlarına yönelik vizelerin kaldırılmasının önemli olduğunu dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu konu en kısa zamanda çözülecek gibi görünüyor. Bu, Rusya için büyük bir avantaj. Vizesiz zamanlarda Rusya'ya 300 bin turist geldi. Oradaki müzeler, galeriler ve sokak satıcıları Türk turistten çok memnun. Çünkü Türk turist hakikaten para harcıyor. Bu anlamda vizelerin kaldırılması, Rusya için büyük avantaj olacak. Bununla ilgili teknik konular çözüldüğünde vizesiz rejim başlayacak. Karşılıklı güven açısından vizesiz rejim, iş dünyasına moral veriyor. İş ilişkilerinin çok daha hızlı ve çabuk çözülür hale gelmesine büyük katkısı olacak."

Karaaslan, Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının önemine işaret ederek, "Türk şirketlerinin ciddi yatırımları var ve Türk şirketleri burada sektörlerinin birincisi. İnşaat, turizm ve cam sektörünün birincisiyiz. Bu anlamda Türk yatırımcı, Rusya tarafından takdirle karşılanıyor." diye konuştu.

"Ayrıcalıklı ticaret olmazsa olmaz"

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artmasını beklediklerini belirten Karaaslan, "Beklentimiz, Türkiye ile Rusya arasında ayrıcalıklı ticaret anlaşmasının imzalanması. Bu anlaşma imzalandığı zaman bugünkü rakamlar, hedef gösterilen, iki devlet başkanının andığı rakamlara ulaşacak. Ayrıcalıklı ticaret, Rusya ve Türkiye arasında işin olmazsa olmazı. Rusya sanayi yatırımları açısından daha yolun başında. Rusya, Moskova ve Petersburg gibi iki şehir olarak görülüyor ama uçsuz bucaksız bir coğrafya." dedi.

"Yapacağımız çok şey var"

"Rusya ile biz, hiçbir anlamda rekabeti olmayan ama tamamlayıcı ekonomileriz." diyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bir tarafta genç, dinamik ve üreten bir nüfus var, öbür tarafta enerji ülkesi var. Bu anlamda tamamlayıcı ülkeleriz. Bankacılık, sanayi, özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) yapacağımız çok şey var. Türk KOBİ'leri çok güçlü, Rusya'da KOBİ'ler hala işin başında. Bu anlamda ortak sanayi bölgeleri oluşturulması önemli. Yapılacak o kadar çok şey var ki bunların hepsinin 5-10 yıllık planlarla yapılması lazım."