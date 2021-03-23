İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır - Son Dakika

İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır

23.03.2021 15:09
İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır, System.String[]

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile bir araya geldi. SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu ziyarette, Türkiye ile Zimbabve arasında ki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere değinerek her iki ülke arasında köklü ilişkilerin olduğunu belirtti. Ziyarette konuşan Ferudun Cevahiroğlu, " Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde, bütün Dünya devletleri ile en üst düzeyde ilişkiler kurdu. SANKON yönetim kurulu olarak, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya ve Zimbabve Devleti'nin kalkınmasına yönelik projelerinde Türk şirketleri olarak görev almaya hazırız" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ise, "SANKON Genel Başkanı sıfatıyla Büyükelçiligimize yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Zimbabve Devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON gibi güçlü bir Türkiye kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

Büyükelçi Mutiwazuka konuşmasından sonra toplantıya katılan iş adamlarına Zimbabve Devleti'nin yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi. - İSTANBUL

İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır
İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır

Türkiye Cumhuriyeti, Zimbabwe, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü! Paraşütle atlayan 4 personelden 3'ü hayatını kaybetti Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü! Paraşütle atlayan 4 personelden 3'ü hayatını kaybetti ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Eşini öldürdükten sonra Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı         
14:34
Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu         
14:16
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak? İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?         
14:05
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti         
13:22
Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi         
13:16
Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu         
13:09
Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor         
13:07
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum         
12:50
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 15:38:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei