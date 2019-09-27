İş adamlarına kişisel veri uyarısı

Avukat Erdinç İpek, kişisel verinin özel olarak kullanılması veya amaç dışında kullanılması halinde bir cezai yaptırımın olduğunu söyledi.



Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi kişisel verilerin korunması ile ilgili çıkan yeni kanun hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Avukat Erdinç İpek'in sunumlarıyla "Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun Uygulanması" konulu toplantıda konuşan ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Bu tür kanunlardan bir çoğumuzun haberi olmayabiliyor. Ama biz şunu bileceğiz ki, artık Türkiye'de böyle bir kanun var. Tabi kişisel verileri koruma derken biz bugün Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi sosyal medya mecralarını kullanırken aynı zamanda kişisel verilerimizi de bunlara teslim ediyoruz. Mesela siz Youtube'da bir video izledikten sonra o video türünden size yeni bir video öneriliyor yine Facebook'ta beğendiğiniz bir fotoğrafa göre size reklamlar gösteriliyor. Yine aynı şekilde WhatsApp'ta yazıştığımız bilgilere göre bize reklamlar öneriliyor. Aslında en büyük kişisel veri ihlalini sosyal medya dediğimiz bu kurumlar yapıyor. Maalesef bunlar hakkında herhangi bir yaptırım mevcut değil. Ama biz iş adamlarına kişisel verileri koruma hakkında ciddi yaptırımlar mevcut. Aynı zamanda da büyük cezalar var. Aslında bu kurumlarla da alakalı bir yaptırım olması gerekiyor" dedi.



Konu ile alakalı konuşma yapan Avukat Erdinç İpek ise öncelikle kişisel veri tanımının çok iyi yapılması gerektiğini kaydederek, "Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ediyor. Yani içimizdeki herhangi bir kişi hakkında herhangi bir bilgi onun ayırt edici özelliği, kişisel bilgisi oluyor. Burada kişisel bilginin yanında asıl korunmak istenen olgu özel mülkiyet, özel alan, özel haktır. Bu anlamda kişinin özel hayatının koruması amaç edinilmektedir. Kişisel verinin özel olarak kullanılması veya amaç dışında kullanılması halinde bir cezai yaptırım mevcuttur. Bu cezai yaptırım, Türk Ceza Kanunumuz da açık bir şekilde belirlenmiştir. Türk Ceza Kanunu madde 134'de kişilerin özel hayatın gizliliğini ihlal eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır bilginin görüntü veya seslerin kayda alınması ile ihlal edilmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır" şeklinde konuştu.



Toplantı sonunda Avukat Erdinç İpek, iş adamlarının yeni kanun ile ilgili sorularını cevapladı. - ADANA