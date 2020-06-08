İş adamlarından Amedspor'a destek zirvesi
Yaşadığı maddi sorunlardan dolayı 12 Haziranda olağanüstü kongreye gitme kararı alan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor'da yönetim arayışları devam ediyor.
Yaşadığı maddi sorunlardan dolayı 12 Haziranda olağanüstü kongreye gitme kararı alan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor'da yönetim arayışları devam ediyor.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın öncülüğünde kentteki diğer sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının katılımı ile istişareler yapılarak soruna çözüm arandığı ifade ediliyor. İş adamları ve STK yöneticilerinin bu amaçla dün bir otelde toplanarak kulübün durumunu ve yeni yönetim çalışmalarını ele aldığı belirtildi. Takımın lige hazırlanması için en az 1 buçuk milyon lira mali kaynağa ihtiyaç var. Hafta içinde yönetim oluşturma çalışmalarının netlik kazanması bekleniyor. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 03:12 Kaynak: İHA
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