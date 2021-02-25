İş adamlarından bankalara çağrı: "Bankalar elini taşın altına koymalı" - Son Dakika

İş adamlarından bankalara çağrı: "Bankalar elini taşın altına koymalı"

25.02.2021 16:05
İş adamlarından bankalara çağrı:

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek yaşanan pandemi sürecinde birçok sektörün durma noktasına geldiğini ve bu dönemde bankacılık sektörünün ise büyük karlar elde ettiğini belirterek, "Bankalar bu kadar çok para kazanmalarına rağmen ellerini tam anlamıyla taşın altına koymadılar.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek yaşanan pandemi sürecinde birçok sektörün durma noktasına geldiğini ve bu dönemde bankacılık sektörünün ise büyük karlar elde ettiğini belirterek, "Bankalar bu kadar çok para kazanmalarına rağmen ellerini tam anlamıyla taşın altına koymadılar. İş dünyası olarak bu zorlu süreçte ayakta durmaya çalışıp üretmeye devam ettik. İş dünyasının yaptığı fedakarlığı bankalarında yapmasını bekliyoruz" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO), şubat ayı olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle internet üzerinden ve Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler karara bağlandı.

"Bankalar elini taşın altına koymalı"

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek şubat ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Sözlerine Gara Bölgesinde şehit olan askerlerimizi anarak başlayan Başkan Türek, "Pandemi nedeniyle dünya olarak zor günlerde geçiriyoruz. Bu zorlu günlerde bir de üzücü haberler almak içimizi yakıyor. Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 13 vatandaşımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli arkadaşlar bankacılık sektörünün 2020 yılı karı açıklandı. Buna göre yaklaşık 60 milyar TL bankacılık sektörü kar etmiş gözüküyor. Pandemi döneminin etkisiyle bankacılık sektörü karını oldukça arttırdı. Bankacılık sektörü karlarını artırtırken bu dönemde birçok sektör durma noktasına geldi. Büyük zararlar yaşadı. Birçoğu hayatta kalmak için çırpınıyor. Büyük uğraş veriyorlar. Bununla birlikte bu dönemde kredi kartı borçlu sayısı 34 milyonu aştı. Bankalar bu kadar çok para kazanmalarına rağmen ellerini tam anlamıyla taşın altına koymadılar. Bu dönemde iş insanlarına daha çok ışık ve ufuk olmalıydılar. Unutmamalılar ki eğer bu vatandaşlar ve işletmeciler olmazsa bankalar da olmaz. Bu yüzden dayanışma içinde olmalıyız. Bankaların bu zorlu dönemde vatandaşlara daha yardımcı olması ve iş dünyasını rahatlatması gerekmektedir. İş dünyası olarak bu zorlu süreçte ayakta durmaya çalışıp üretmeye devam ettik. İş dünyasının yaptığı fedakarlığı bankalarında yapmasını bekliyoruz" dedi.

"Biz her adaya eşit mesafedeyiz"

Sözlerine Muradiye OSB müteşebbis heyet seçimleri ile ilgili konuşarak devam eden Başkan Türek, "Malumunuz üzere 26 Şubat 2021 Cuma günü Muradiye OSB müteşebbis heyet seçimi olacaktır. Bu seçimde aday olan arkadaşlarımız bizim üyelerimizdir. Hepsi de birbirinden değerli, işlerinde başarılı olmuş arkadaşlarımızdır. Biz her adaya eşit mesafeliyiz. Hiçbir adayı destekleme yönünde meclisimizden alınmış bir karar yok. Her iki listedeki arkadaşlar da meclisimizin başının tacıdır. Ben aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Manisa'mıza ve ülkemize değerlerler getirmelerini temenni ediyorum. Şimdiden Muradiye OSB'de oluşacak yeni yönetime başarılar dilerim" diye konuştu.

"En kısa sürede normalleşme sürecine geçmeliyiz"

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay ise şunları söyledi: "Değerli meclis üyelerimiz; her ne kadar tüm dünyada aşılama çalışmaları büyük bir hızla devam etse de dünya genelinde Covid-19 tanısı konulan kişi sayısı 110 milyonu geçmiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 buçuk milyon kişiye yaklaştı. Aşılamaların çoğalması ile birlikte ülkelerde normalleşme takvimlerini oluşturmaya başladı. Nitekim de ülkemizde geçen hafta gerçekleşen kabine toplantısı sonrası bir yol haritası belirlendi. Buna göre Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre iller risk gruplularına göre ayrılacaklar. Düşük riskli grupta bulunan illerde normalleşme adımları atılacak. Mart ayının başından itibaren kademeli olarak normalleşmeye geçeceğiz. Umarım ki en kısa sürede gerekli adımlar atılır ve normalleşme sürecine geçeriz" - MANİSA

İş adamlarından bankalara çağrı: Bankalar elini taşın altına koymalı
İş adamlarından bankalara çağrı: Bankalar elini taşın altına koymalı

Meclis Başkanı, Ticaret, Manisa, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş adamlarından bankalara çağrı: 'Bankalar elini taşın altına koymalı' - Son Dakika Ekonomi


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