İş adamlarından emniyete araç desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş adamlarından emniyete araç desteği - Son Dakika

İş adamlarından emniyete araç desteği

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta iş adamları tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne 27 araç hediye edildi.

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Kahramanmaraş'ta iş adamları tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne 27 araç hediye edildi.


Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Halil Avşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve iş adamları katıldı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının milletten aldığı güçle vazifesine devam ettiğini söyledi. Kahramanmaraş'ın huzurlu kentler arasında olduğunu söyleyen İnci, emniyete 27 araç kazandıran iş adamlarına da teşekkür etti.


Emniyet Asayiş Derneği'ne yapılan hibe ve desteklerle emniyetin güçlendiğini kaydeden İnci, "Devletimizin ülkesi ve milletiyle korunmaz bütünlüğünü korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışan polis teşkilatımız şerefli mazisi ve milletinden aldığı güç ve destekle vazifesine devam etmektedir. Teşkilatımız, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlamak gibi hayati görevleri üstlenmiştir. Üstlendiği bu sorumluluğu yürütürken halktan aldığı destekle daha da büyümektedir. Kahramanmaraş ülkemizin en huzurlu illeri arasındadır. Bu şehirde görev yapmanın, bu değerli halka hizmet etmenin her türlü tehlikeye karşı canı pahasına çalışan polisimize destek veren iş adamları, 'biz de sizinle birlikteyiz, suçlunun karşısındayız ve devletimizin yanındayız' mesajını vermiştir. Bu sayede polisimiz, daha seri çalışarak fedakarlık göstererek özveriyle çalışacaktır. Emniyet Asayiş Derneği öncülüğünde ilimizdeki iş adamlarının hibe ve desteğiyle 27 adet araç teşkilatımıza kazandırılmıştır. Araçlarımız terör, narkotik ve asayiş ile mücadelelerde yer alan il merkezi ve ilçelerdeki teşkilatımızın farklı birimlerine dağıtılmıştır" diye konuştu.


İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin konuşmasını ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve katılımcılar hep birlikte kurdeleyi keserek yeni araçları inceledi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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