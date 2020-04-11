İş adamlarından koronavirüs tedbirlerine düzenleme talebi - Son Dakika
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İş adamlarından koronavirüs tedbirlerine düzenleme talebi

6 saat önce

Girişimci İşadamları Vakfı'nca (GİV) İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı getirdiği şehir giriş-çıkış tedbirleri ve yaş sınırlaması konulu tedbirler ile ilgili lojistik ve tarım sektörü açısından bazı yanlış anlaşılmaları engellemek için düzeltmeye ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

İş adamlarından koronavirüs tedbirlerine düzenleme talebi, System.String[]

Girişimci İşadamları Vakfı'nca (GİV) İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı getirdiği şehir giriş-çıkış tedbirleri ve yaş sınırlaması konulu tedbirler ile ilgili lojistik ve tarım sektörü açısından bazı yanlış anlaşılmaları engellemek için düzeltmeye ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, Girişimci İş Adamları Vakfı'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bazı tedbirlerde düzenleme istenildi.

İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu şehir giriş-çıkış tedbirleri ve yaş sınırlaması konulu tedbirler ile ilgili lojistik ve tarım sektörü açısından bazı yanlış anlaşılmaları engellemek için düzeltmeye ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehirlere giriş çıkış yasağı ile ilgili duyuruda 'temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemelerin adı' doğrudan belirtilirken; diğer malzemelerin isimlerinin belirtilmemesi, bunların dışındaki ürün gruplarının naklinde yasak olduğu şeklinde yorumlanıyor. Ticari ürün taşımacılığı yapan bütün araçlara geçiş serbestisi sağlanmalıdır. İl giriş ve çıkışında araçların 'taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya faturası' istenmektedir.

Kara yolu nakliye araçlarının her zaman yüklü olmadığını, genellikle araçların yük almak üzere yükleme noktasına boş olarak geldiği lojistik sektörünün genel bir uygulamasıdır. Tedarik zinciri sürekliliğini sağlamak için ticari araçların boş veya dolu olmasına bakılmaksızın geçişine izin verilmelidir. Ticari araçların 72 saat içerisinde yükünü boşaltması ve tekrar yük alması her zaman mümkün olmamaktadır. Tedarik zinciri sürekliliğini sağlamak üzere araçlara yüklerini boşaltmak ve yeni yüklerini almak için herhangi bir süre kısıtlaması olmamalıdır."

Açıklamada, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı mayıs ayı ile ilerleyen tarihlerdeki söküm ve hasat dönemlerinde zarara sebep olabileceği belirtilerek, "Tarım faaliyetleri için gerekli iş gücünün organizasyonu konusunda sıkıntıların yaşanmaması için devletimizin üreticiye destek olması gerekmektedir." denildi.

GİV'in üreticiye destek olunabilecek diğer önerileri ise açıklamada, şöyle sıralandı:

"Salgın sürecinde işsiz kalanlar İŞKUR tarafından tarım işçisi ihtiyacı duyulan bölgelere yönlendirilmeli. Mevsimlik işçilerin şehirler arası ulaşım hareketlerine kolaylık sağlanmalı. Tarım işçileri yaşam ve çalışma yerlerine ulaştıklarında gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmeli. İl özel idareleri tarafından temin edilen çadırlar salgın göz önüne alınarak düzenlenmeli. Tarım işçilerinin servis organizasyonunda sosyal mesafe kuralları gereği ihtiyacın en az 2-3 katı servis aracı gerekliliği nedeniyle araçların temini için destek verilmelidir. Üreticiler arazideki çalışma şartlarında sosyal mesafe kurallarını gözetmeleri konusunda uyarılmalı. Tarım sigortası kapsamına salgın hastalık, işçilik zafiyetlerinden kaynaklı verim ve gelir kayıplarının eklenmesi sağlanmalı."

İçişleri Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:10 Kaynak: AA

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