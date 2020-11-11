İş adamlarından Osmangazi Meydanı'na tam not - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi'nin yapımını hızla sürdürdüğü Osmangazi Meydanı inşaatını gezen iş adamları, dev meydanın Bursa için büyük bir eser olacağını söyledi.

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tamamlandığında şehir içi trafik sıkıntısını büyük ölçüde çözecek olan Osmangazi Meydanı, her kesimden büyük ilgi görüyor. Hafriyat ve fore kazık çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha da hızlanan dev projede, meydanın altına inşa edilecek 4 katlı otopark için yerin 24 metre altına kadar kazı yapılarak temel kotuna inildi. Temel kotuna grobeton dökülmesinin ardından ekipler, dev meydanın temeli için demir bağlama çalışmalarını sürdürüyor.

Önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Osmangazi Meydanı'ndaki inşaat çalışmalarını şehrin dinamikleri de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın davetiyle yakından inceleme fırsatı buluyor. İş adamları heyeti, Bursa'nın hal-i hazırda devam eden en büyük projesindeki çalışmaları yerinde gördü. Bursa'nın hem sosyal alan hem de parklanma ihtiyacına aynı anda cevap verecek Osmangazi Meydanı ile ilgili hazırlanan sunumu izleyen heyet, daha sonra şantiye alanına geçti. Başkan Dündar, kamulaştırma sürecinden projenin temel aşamasına gelene kadar yapılan çalışmalar hakkında iş adamlarına bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı'nın hafriyat çalışmalarının ardından artık yükselmeye başladığını ifade ederek, "Meydanda hafriyat çalışmalarıyla zemin kotuna inmiştik. Şimdi ise temel öncesi zemin betonları dökülüyor. Bursa'nın projesi olan Osmangazi Meydanı'nı şehrimize tanıtmak için ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu proje, Bursa için önemli bir çalışma. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - BURSA