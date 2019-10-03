Son Dakika Haberleri: İş adamlarını 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı
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İş adamlarını 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı

1 saat önce

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, yatırım danışmanlığı şirketi adı altında yurt dışından düşük faizle kredi çekebileceklerini söyleyerek 11 iş adamını yaklaşık 10 milyon TL dolandıran 9 şahıs gözaltına alındı.

İş adamlarını 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı, System.String[]

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, yatırım danışmanlığı şirketi adı altında yurt dışından düşük faizle kredi çekebileceklerini söyleyerek 11 iş adamını yaklaşık 10 milyon TL dolandıran 9 şahıs gözaltına alındı.


İzmir merkezli olarak Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp İzmir'de bulunan işadamlarına kredi ve sigorta hizmeti verdiğini belirten 9 şahıs gözaltına alındı. İzmir'de yatırım yapan 11 işadamını yurt dışından düşük faizli kredi çekebileceklerini söyleyip yaklaşık 10 milyon TL dolandıran şahısların, aynı yöntemi kullanarak Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir gibi ülkelerde de birçok iş adamını dolandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve iki şarjör, sahte polis kimlik kartı, sahte kimlik ve delil niteliğinde belgeler ele geçirildi. Şahısların, işadamlarından aldıkları paraları KKTC'de faaliyet gösteren bir holdinge aktardıkları saptandı. Gözaltındaki şüphelilerin, 'nitelikli dolandırıcılık', 'özel belgede sahtecilik' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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