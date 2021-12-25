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'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu '5. Ahlak Şurası' gerçekleşti - Son Dakika

'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu '5. Ahlak Şurası' gerçekleşti

25.12.2021 14:12

'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu '5. Ahlak Şurası' gerçekleşti Türkiye Yazarlar Birliği ve HAK-İŞ Konfederasyonu'nun düzenlediği, 'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu 5. Ahlak Şurası, Ankara'da düzenlendi.

'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu '5. Ahlak Şurası' gerçekleşti

ANKARA - Türkiye Yazarlar Birliği ve HAK-İŞ Konfederasyonu'nun düzenlediği, 'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu 5. Ahlak Şurası, Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği ve HAK-İŞ Konfederasyonu iş birliğinde 'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu 5. Ahlak Şurası Ankara'da bir otelde düzenlendi. İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100. Yılı nedeniyle 'Mehmet Akif Ersoy'un Aziz Hatırasına' ithaf edilen şuraya katılan bilim adamları, ekonomistler, sendikacılar ve yazarlar, iş ve çalışma hayatıyla ilgili bildiri sundu, değerlendirme ve müzakerelerde bulundu.

"HAK-İŞ çağdaş putların yıkılması gerektiğini haykırmaktadır"

Şuraya katılım sağlayan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, son zamanlardaki ekonomik gündeme değinen bir konuşma gerçekleştirdi. Birkaç saat içerisinde emek harcamadan milyonlarca TL kazanç elde edenlerin olduğu gibi elindekini kaybedenlerin olduğu bir sistemde bulunulduğuna dikkat çeken Arslan, "Finansal sermaye denilen hayalet, bugün, bütün ekonomik hayatımıza musallat olmaktadır. İnsan emeği ile, alın teri ile hiçbir ilgisi olmadığı için, hiçbir değer ihtiva etmemesine rağmen, biz onun çok değerli olduğunu zannediyoruz. Bütün paralar ve menkul değerler, sıradan kağıt parçalarından ve farazi rakamlardan ibarettir. Ancak bugün, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, finansal sermaye, şu veya bu şekilde adeta insanlığın tapındığı bir puta dönüşmüştür. HAK-İŞ bugün, burada, bu çağdaş putların yıkılması gerektiğini haykırmaktadır. Bize göre, menkul kıymetlerden oluşan putlar değil, değerli olan, en yüce değer olan, insanın emeğidir" sözlerine yer verdi.

Şurada TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez birer konuşma gerçekleştirdi. Şuraya aynı zamanda sendikanın genel başkan yardımcıları, birçok kurum yetkilisi ve üniversite rektörü katıldı.

Yarın da devam edecek olan 'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu 5. Ahlak Şurası, Pazartesi günü şuranın sonuç bildirisinin sunulmasıyla sona erecek.

'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu '5. Ahlak Şurası' gerçekleşti
'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu '5. Ahlak Şurası' gerçekleşti
'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu '5. Ahlak Şurası' gerçekleşti

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Mehmet Akif Ersoy, Hak İş, Ankara, Tyb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu '5. Ahlak Şurası' gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'İş Ahlakı, Çalışma Hayatı ve Safahat' konulu '5. Ahlak Şurası' gerçekleşti - Son Dakika
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