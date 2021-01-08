İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu - Son Dakika

İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu

08.01.2021 07:58
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu, System.String[]

İş aramak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarına giden 18 yaşındaki genç kız, yardımcı olacağını söyleyen bir şahsın tuzağına düştü. Kızı kandırıp kaldığı metruk boş odaya gören şahıs, kıza burada zorla uyuşturucu içirdi ve cinsel istismarda bulundu. Mağdur kız 1 gün sonra polisler tarafından yarı çıplak halde yerde bulundu.

Olay, 16 Kasım tarihinde İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında meydana geldi. Otobüs firmalarında çalışmak için iş arayan 18 yaşındaki E.K., otogarda yaşantısını sürdüren 30 yaşındaki Sedat S. ile karşılaştı. Genç kıza yardımcı olacağını söyleyen Sedat S., E.K.'yi otogarda kalmakta olduğu A2 kule 3. kattaki metruk boş bir odaya götürdü.

ZORLA UYUŞTURUCU KULLANDIRIP, CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

İddialara göre Sedat S., odada uyuşturucu madde kullandı ve ardından genç kıza da zorla uyuşturucu madde kullandırdı. Uyuşturucunun etkisinde olan küçük kız burada cinsel istismara maruz kaldı.

ERTESİ GÜN YARI ÇIPLAK YERDE BULUNDU

Baygınlık geçiren E.K., ertesi gün otogarda yapılan denetimler sırasında bulundu. Yarı çıplak olarak yerde olan E.K. üzerine battaniye örtülerek götürüldü. Odadaki uyuşturucu maddeler de ele geçirilirken, hastanede tedavi altına alınan genç kız kendisine uyuşturucu içirip zorla birlikte olduğunu öne sürdüğü Sedat S.'den şikayet oldu. Sedat S. ise ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

SAVCILIK İDDİANAME DÜZENLEDİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, adli kontrol ile serbest bırakılan Sedat S. hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, genç kıza uyuşturucu madde kullandırarak beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olduğu sırada kendisiyle zorla cinsel istismarda bulunduğu, yine uyuşturucu madde etkisinde olan E.K.'nin olay yerinden ayrılma ve kendisine engel olma hürriyetine engel olarak üzerine atılı suçları işlediği anlatıldı.

25 YIL HAPSİ İSTENİYOR

25 yıla kadar hapsi istenen genç adam, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu

Uyuşturucu, 15 Temmuz, Kasım, Kız, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR (2)

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu Bakan Koca, "Türkiye Berat Albayrak yüzünden aşı alamadı" iddialarını yalanladı Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak
Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış         
08:14
ABD'li senatörün ABD'li senatörün "Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi         
07:36
F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti         
00:15
Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı         
00:05
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor         
23:46
Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor         
23:27
Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum         
21:50
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 08:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei