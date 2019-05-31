Son Dakika Haberleri: İş ararken dikkat edilecek 10 altın kural
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İş ararken dikkat edilecek 10 altın kural

25 dakika önce

Hizmet ve turizm sektöründe yoğun hareketlerin yaşandığı bu aylarda "24 Saatte İş" uygulaması, iş ararken dikkat edilecek önemli noktaları hatırlatıyor.

İş ararken dikkat edilecek 10 altın kural, System.String[]

Ülkemizde işsizlik ve özellikle genç işsizliği toplumun geniş kesimlerini ilgilendiriyor.

Ülkemizde işsizliği düşürmek amacıyla kurulan ve ilk defa yapay zekâ ile işveren-çalışan eşleşmesi yapan mobil uygulama 24 Saatte İş; iş arayanların ve özellikle yeni işe başlayacak gençlerin dikkat etmesi gereken 10 altın kuralı şöyle sıralıyor:

Öncelikle, kendinizi tanıyın. Ne istediğinizi bulun. Bu konuda kararsızsanız iş arama sürecine kesinlikle zaman ayırın. Okuyun, araştırın, sorun, sorgulayın.

İş arayacağınız kariyer platformların listesini çıkarın, detaylı inceleyin. Sizin için uygun olanı bulun. Başvurunuzun nereden gittiği özgeçmişinizin içeriği kadar önemlidir.

Seçici olun. Sırf şansınızı arttırmak için önünüze gelen her işe başvuru yapmayın.

Niteliklerinize uygun olan işleri bulun. Özgeçmişinizi onlara gönderin.

Sadece kariyer siteleriyle de kısıtlı kalmayın. Gerçekten "orada" çalışmayı istediğiniz birşirket varsa, araştırın. Kendilerine ulaşın ve bu işi ne kadar istediğinizi gösterin.

İş görüşmelerine hazırlanıp gidin. Dış görünüşünüz, tavrınız, mülakata erken gitmeniz de bu noktada çok önemli. Bu iş için özendiğinizi her yönünüzle gösterin.

Mülakata gitmeden özgeçmişinizle ilgili hazırda söylenecek 5-10 cümleniz olsun. Son işinizden neden ayrıldınız, ne yapmak istiyorsunuz gibi sorulara hazır cevaplarınızı belirleyin.

İş görüşmesi için gittiğiniz firmayı tanıyın. Orada neden çalışmak istediğinizi belirleyin ve görüşme sırasında mutlaka ifade edin.

Sizi, rakiplerinizden ayıran özelliği bulun ve bunu ön plana çıkarın. Sizi siz yapan özelliğiniz firmanın arayışı ile uyum sağlamıyorsa uzun vadede iyi bir pozisyon-kişi eşleşmesi olmayacaktır.

İş görüşmesi sonrasında takibinizi yapın. Israrcı olmadan görüşme için teşekkür edin ve görüşmenin sonucunu takip etmek amaçlı bir mail atın.

Olumsuz geçen mülakatlar, reddedilen başvurular sizi hayal kırıklığına uğratmasın. Onları bir fırsat olarak görün, hepsinden bir ders çıkarın ve yolunuza devam edin.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:29 Kaynak: Bültenler
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