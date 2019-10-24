İş ararken genç yaşta patron oldu

Siirt'te yaşayan Ömer Çelik, iş ararken haberdar olduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri sayesinde iş yeri açarak kendi işinin patronu oldu.



İş kurma hayali bulunan lise mezunu 21 yaşındaki Çelik, KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılarak sertifikasını aldı.



Çelik, başvurduğu KOSGEB'den aldığı 100 bin lira makine hibe desteği ve 60 bin lira performans desteği ile açtığı iş yerinde matbaa makinelerine ait kalıp üreterek il dışına pazarlıyor.



Ömer Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı, İleri girişimci Desteği kapsamında hibe olarak 100 bin lira makine ve 60 bin lira performans desteği aldığını söyledi.



Aldığı hibeyle genç yaşta kendi işinin patronu olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çelik, "KOSGEB sayesinde daha önce Siirt'te yapılmayanı yapmaya başladım. Genç yaşta kendi işimin patronu olduğum için çok mutluyum. Kısa sürede birçok ilden iş almaya başladım. İnşaallah işlerimi büyütüp benim gibi gençlere de istihdam sağlarım." diye konuştu.



İş fikri olan herkesin KOSGEB'e başvurması gerektiğini belirten Çelik, "KOSGEB desteğiyle iş sahibi oldum. Umarım bütün yaşıtlarım benim gibi iş sahibi olur. Üretmek güzel bir şey herkese tavsiye ediyorum." dedi.



KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç da iş fikri olan vatandaşlara başkanlık olarak destek verdiklerini söyledi.



Çelik'in iş ararken kendi işinin patronu olduğunu belirterek, iş fikri olan vatandaşların KOSGEB'e başvurmasını belirtti.