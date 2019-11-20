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İş ararken karateci oldu

6 saat önce

İş ararken karateci olduÖnce Türkiye'de gümüş, ardından Avrupa'da bronz madalya kazandıZeynep Sönmez: Hedefim İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - İŞ ararken 2 yıl önce arkadaşının yönlendirmesiyle karateye başlayan 25...

İş ararken karateci oldu

Önce Türkiye'de gümüş, ardından Avrupa'da bronz madalya kazandı

Zeynep Sönmez: Hedefim İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - İŞ ararken 2 yıl önce arkadaşının yönlendirmesiyle karateye başlayan 25 yaşındaki Zeynep Sönmez, İşitme Engelliler Milli Takımı formasıyla bu yıl Türkiye ikinciliği ardından da Avrupa üçüncülüğü kazandı. Sönmez, hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli Zeynep Sönmez, üniversite öğrenimini tamamlamasının ardından 2 yıl önce iş aradığı dönemde, judo yapan arkadaşının yönlendirmesiyle karateye başladı. Karate antrenmanlarının ardından katıldığı ilk turnuvada Türkiye ikinciliği kazanan Sönmez, İşitme Engelliler Milli Takımı'na davet edildi. Geçen sene milli takım kampında başarılı olamayan Zeynep Sönmez, ay yıldızlı formayı giyme şansını kaçırdı. Hırslanıp daha fazla çalışan Sönmez, bu yıl Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik kazanarak yeniden milli takıma seçildi.

AVRUPA'DA BRONZ KAZANDI

Milli takım kampında hazırlıklarını tamamlayan Zeynep Sönmez, ay yıldızlı formayla Antalya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıktı. Kumite kategorisi 55 kiloda rakipleriyle mücadele eden Sönmez, bronz madalyanın sahibi oldu. Uluslararası alanda ilk defa madalya kazanan Zeynep Sönmez, Avrupa üçüncülüğünün sevincini milli takım arkadaşlarıyla yaşadı.

HEDEFİ DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Karatede başarılı olmayı ve daha fazla şampiyonluk kazanmayı hedeflediğini anlatan Zeynep Sönmez, şunları söyledi:

"İş arıyordum, judo yapan arkadaşım karateye yönlendirdi. 2 yıl önce karateye başladım. Türkiye üçüncülüğü kazanıp, milli takıma seçildim. İlk kampta başarısız oldum ve kamptan ayrıldım. Bu sene Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik kazandım. Milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandım. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Her zaman antrenman salonunda olacağım. Karate beni geliştirdi. Daha başarılı olmak istiyorum. Hedefim Ekim 2020'de Malezya'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası ile 2021'de düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak."

İş ararken karateci oldu

Antalya, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
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