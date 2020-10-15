İş arayan kişi sayısı yüzde 28 azaldı - Son Dakika

Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

İŞ-KUR İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Müdürü Kamil Uçan, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

İŞ-KUR'a kayıtlı aktif iş arayan kişi sayısının 2019 yılında 29 bin 719 iken 2020 yılında yüzde 28 azalarak 21 bin 496'ya gerilediği bildirildi. İŞKUR Müdürü Kamil Uçan, iş arayanların İŞ-KUR'a yaptırdıkları kayıtlarının aktif kalabilmesi için 1 yılın sonunda yenilemeleri gerektiğini hatırlattı.

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki okullarda bakım onarım ve temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 450 alım yapıldığını belirten İŞ-KUR Müdürü Uçan, toplam ödenek miktarının 14 milyon 655 bin 36 TL olduğunu söyledi. Uçar, yine TYP kapsamında okullarda güvenlik görevlisi olarak çalışacak 188 kişinin işe alınarak 6 milyon 122 bin 548 TL ödenek ayrıldığını belirtti. Toplantıda, ilk 9 ayda 25 milyon 990 bin 837 TL işsizlik ödeneği yapıldığı aktarılırken, ağustos aynı sonu itibariyle toplam ödenen nakdi ücret desteği 20 milyon 840 bin 31 TL olduğu belirtildi.

İŞK-UR İl Müdürlüğüne verilen yetki çerçevesinde açılan istihdam garantili ve garantisiz mesleki eğitim kurslarının kurul tarafından değerlendirilmesi, iş gücü eğitim faaliyetleri denetim raporunun Kurul onayına sunulması, Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Alt Çalışma Grubu faaliyetlerinin Kurul onayına sunulması, Tarım Sektöründe 2021 yılında Meslek Edindirme Kurslarının açılması konuları görüşülerek karara bağlandı. - KÜTAHYA