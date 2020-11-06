İş arayanlar için fırsat: 27 bine yakın kişi başvurdu - Son Dakika

İş arayanlar için fırsat: 27 bine yakın kişi başvurdu

06.11.2020 11:32
İş arayanlar için fırsat: 27 bine yakın kişi başvurdu, System.String[]

İş arayanlar ve iş verenleri bir araya getiren Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ilçe sakinlerinin iş bulmasına imkan tanıyor.

İş arayanlar ve iş verenleri bir araya getiren Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ilçe sakinlerinin iş bulmasına imkan tanıyor. Tuzla sınırları içerisinde 'iş istiyorum' diyenlere destek olduklarını söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şu ana kadar 27 bine yakın başvuru aldık ve bunun 8 bine yakınını işlere yerleşmesini sağladık" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kariyer ve İstihdam Merkezi otomotiv sektöründen kimyaya, gıda sektöründen tekstil ve turizme kadar birçok farklı alanda iş arayışında olan vatandaşlara destek oluyor. İlçede ikamet eden vatandaşlara destek sunan merkez hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kendi ilçemiz sınırları içerisinde işe ihtiyacı olanları iş verenlerle buluşturmak için bir platform oluşturduk. Tuzla sınırları içerisinde 'iş istiyorum' diyenlere destek oluyoruz. Sosyal doku taraması yaptık ve işe ihtiyacı olanları biliyoruz. Şu ana kadar 27 bine yakın başvuru aldık ve bunun 8 bine yakınını işlere yerleşmesini sağladık. Kendi bünyemizdeki firmalar, çevremizdeki firmalar, Tuzla sınırları içerisindeki 5 organize sanayi kuruluşu ve iş yerlerinin insan kaynaklarıyla yapmış olduğumuz istişarelerle bir iletişim ağı oluşturduk" diye konuştu.

"VATANDAŞA YARDIMLARIN YANINDA İŞ FIRSATI SUNUYORUZ"

Merkez ekibine gelen başvurular doğrultusunda iş arayan ve işverenleri buluşturduklarını hatırlatan Dr. Yazıcı, "İş verene de alternatifler sunuyoruz. 5 istiyorlarsa, 25 kişi yönlendirip karşılıklı seçme imkanı tanıyoruz. Bu sektörel açıdan kıymetli bir şey. Sektörün kendi insan kaynakları çalışan, becerikli, kabiliyetli insanları bulmak açısından bizim CV bankamızı kullanıyorlar. Biz de vatandaşımıza yardım etmek yerine iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Bir nevi balık vermek yerine balık tutmayı öğretiyoruz. Yaklaşık 20 bine yakın aileyi takip ediyoruz ve yardım etmeye çalışıyoruz ama ilk önce bu aile bireylerinin işsiz olanlarına iş vererek destekliyoruz. Kariyer Merkezimiz bunu yıllardır yapıyor. Biz bu sistemi daha da geliştirerek CV bankası oluşturup insan kaynaklarına özel kodlar veriyoruz" dedi.

MESLEKİ EĞİTİM VERİLİYOR VE İSTİHDAM FUARLARI DÜZENLENİYOR

Birçok sektörde de ihtiyaç olan branşlar için eğitim vermeye çalıştıklarına dikkat çeken Yazıcı, "Başvuranlar serbest meslek sahibiyse, özel bir mesleği yoksa onları eğitimlerimizle meslek sahibi yapmak için kurslar düzenliyoruz. İşverenler ve iş arayanları buluşturduğumuz istihdam fuarları da düzenledik. Yakında 3'üncüsünü de düzenleyeceğiz. Sektörlere yönelik istihdam araştırması ve ona yönelik çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

KARİYER MERKEZİ İLE 1 HAFTADA İŞ BULDU

Evli ve 2 çocuk babası olan Mevlüt Çelikten, pandemi nedeniyle mevcut çalıştığı işinden izne çıkarılınca yeni aldığı evin kredisini ödemekte güçlük çekti. 3 ay izne ayrılan ve ardından işten çıkmak zorunda kalan Çelikten yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Pandemiyle birlikte beni 3 ay izne ayırmışlardı. Ondan sonra da süre iyice uzadı ve geri çağırılacak gibi değildim. Çıkışımı verdiler ben de birkaç yere başvurdum ancak iş bulamadım. Buraya geldim ve birkaç ilan verdiler. Birkaç iş görüşmem oldu ve ardından şuan ki işimi buldum. Görüşmelerim 1 hafta bile sürmedi. Karşılıklı anlaştık ve 3 aydır çalışıyorum. Bir depoda temizlik görevlisiyim. Pandemi olduğu için iş aramak da çok zordu. Yeni ev almıştım ve borcum çoktu. İş bulamayınca aklıma ilk gelen yer burası oldu. Herkes çok ilgilendi. Bu borçlar içerisinde iş bulmama ailem de çok sevindi. Ben de çok mutluyum."

KISA SÜREDE 2 İŞ FIRSATI YAKALADI

Yarı zamanlı özel direksiyon eğitimi veren ve tam zamanlı iş arayışında olup merkeze başvuran 35 yaşındaki Canan Dereli ise, "Şu anda part-time işlere devam ediyorum ama tam zamanlı bir iş arayışındayım. Kariyer ve İstihdam Birimi'nin olduğunu öğrendim. Hemen geldim ve işlemlerin yaklaşık 8-10 dakika arasında sürdü. Başvuru yapılırken gerekli tüm bilgilere sahip oldum. Hizmet ve çalışanlardan çok memnun kaldım. Hemen 2 tane iş bulduk. Telefon numaraları verildi ve şu an onlarla görüşmeyi bekliyorum. Görüşmelerim karşılıklı olumsuz olduğu takdirde tekrar bu merkeze gelerek yeni iş başvurusu imkanım da bulunuyor. Şu an part-time direksiyon eğitmenliği yapıyorum. Ön lisans mezunuyum ve asistan pozisyonun da iş arayışındayım" diye konuştu.


İş arayanlar için fırsat: 27 bine yakın kişi başvurdu
İş arayanlar için fırsat: 27 bine yakın kişi başvurdu
İş arayanlar için fırsat: 27 bine yakın kişi başvurdu
İş arayanlar için fırsat: 27 bine yakın kişi başvurdu
İş arayanlar için fırsat: 27 bine yakın kişi başvurdu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş arayanlar için fırsat: 27 bine yakın kişi başvurdu - Son Dakika


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