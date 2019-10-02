İş arayanlar ile işverenler Kepez'de buluştu

İş arayanlara başarılar dileyen Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ösoy, profesyonel bir ekiple çalışarak istihdama katkı sunduklarını belirtti.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmeler Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Kepez Belediyesi 'nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayanlar ve işverenleri buluşturdu.

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