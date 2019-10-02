Son Dakika Haberleri: İş arayanlar ile işverenler Kepez'de buluştu
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İş arayanlar ile işverenler Kepez'de buluştu

1 saat önce

Kepez Belediyesi'nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayanlar ve işverenleri buluşturdu.

İş arayanlar ile işverenler Kepez'de buluştu, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayanlar ve işverenleri buluşturdu.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmeler Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

İş arayanlara başarılar dileyen Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ösoy, profesyonel bir ekiple çalışarak istihdama katkı sunduklarını belirtti.

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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