İş arayanlar ile işverenler Kepez'de buluştu
1 saat önce
Kepez Belediyesi'nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayanlar ve işverenleri buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:28 Kaynak: AA
Kepez Belediyesi'nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayanlar ve işverenleri buluşturdu.
Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmeler Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
İş arayanlara başarılar dileyen Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ösoy, profesyonel bir ekiple çalışarak istihdama katkı sunduklarını belirtti.
Temel Karamollaoğlu'nun ziyaret ettiği Ali Babacan: Malum çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Tehdit ediyorsa gider savaşırsınız Bakan Akar'dan net mesaj: Hazırlıklarımızı yaptık, gerektiğinde kendi göbeğimizi keseriz!