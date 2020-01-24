İş arayanlarla işverenler belediyede buluşuyor - Son Dakika
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İş arayanlarla işverenler belediyede buluşuyor

7 saat önce

Nilüfer Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İş ve Meslek Edindirme Bürosu, 150'yi aşkın kişiyi daha işverenle buluşturdu.

İş arayanlarla işverenler belediyede buluşuyor, System.String[]

Nilüfer Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İş ve Meslek Edindirme Bürosu, 150'yi aşkın kişiyi daha işverenle buluşturdu.


Nilüfer Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İş ve Meslek Edindirme Bürosu, istihdamın artırılmasına yönelik örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. İş arayan ile işveren arasında köprü işlevi gören İş ve Meslek Edindirme Bürosu, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde toplu görüşme ve mülakatları sürdürüyor.


Bu kapsamda Martı Tech firması uzmanları ile gerekli niteliklere sahip olan yaklaşık 150 kişi, Nilüfer Belediyesi'nde bir araya gelerek toplu ve bire bir görüşme gerçekleştirdi. 20 kişilik A2 ehliyetli kurye, elektrik teknikeri, mekatronik teknikeri ve B sınıfı ehliyetli şoför ihtiyacını karşılamak için Nilüfer Belediyesi İş ve Meslek Edindirme Ofisi ile iş birliğine giden firma yetkilileri, işe alım süreci ile ilgili bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.


2005 yılından bu yana işverenle iş arayan arasında köprü görevi gördüklerini belirten Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Nebiye Çavuş, günde 20'yi aşkın iş başvurusunun yapıldığı İş ve Meslek Edindirme Bürosu'nda istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, iş arayan kişileri personel arayışındaki firmalarla buluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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