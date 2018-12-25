Son Dakika Haberleri: İş Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Eden Şahıs Tutuklandı

İş Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Eden Şahıs Tutuklandı

48 dakika önce

Ankara'da Mamak Belediyesinde çalışan arkadaşını alacak-verecek melesi yüzünden sopayla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Eden Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Ankara'da Mamak Belediyesinde çalışan arkadaşını alacak-verecek melesi yüzünden sopayla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Kızılırmak kenarında alacak-verecek yüzünden çıkan tartışma cinayetle sona erdi. Mamak Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan A.T. (37), iş arkadaşı M.D.'yi sopa ile başından vurarak öldürdü. A.T. daha sonra M.D.'nin cesedini de ırmak kenarındaki toprağa gömdü. Gözaltına alınan A.T., sağlık kontrollerinden sonra Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:30 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Maaşlar MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:18:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Eden Şahıs Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]