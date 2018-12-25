İş Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Eden Şahıs Tutuklandı
48 dakika önce
Ankara'da Mamak Belediyesinde çalışan arkadaşını alacak-verecek melesi yüzünden sopayla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara
'da Mamak
Belediyesinde çalışan arkadaşını alacak-verecek melesi yüzünden sopayla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale
'de Kızılırmak
kenarında alacak-verecek yüzünden çıkan tartışma cinayetle sona erdi. Mamak Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan A.T. (37), iş arkadaşı M.D.'yi sopa ile başından vurarak öldürdü. A.T. daha sonra M.D.'nin cesedini de ırmak kenarındaki toprağa gömdü. Gözaltına alınan A.T., sağlık kontrollerinden sonra Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:30 Kaynak: İHA
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