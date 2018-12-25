Son Dakika Haberleri: İş Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Eden Şahıs Tutuklandı

İş Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Eden Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

İş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şahıs tutuklandıKIRIKKALE - Ankara'da Mamak Belediyesinde çalışan arkadaşını alacak-verecek melesi yüzünden sopayla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şahıs tutuklandı

KIRIKKALE - Ankara'da Mamak Belediyesinde çalışan arkadaşını alacak-verecek melesi yüzünden sopayla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Kızılırmak kenarında alacak-verecek yüzünden çıkan tartışma cinayetle sona erdi. Mamak Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan A.T. (37), iş arkadaşı M.D.'yi sopa ile başından vurarak öldürdü. A.T. daha sonra M.D.'nin cesedini de ırmak kenarındaki toprağa gömdü. Gözaltına alınan A.T., sağlık kontrollerinden sonra Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:04 Kaynak: İHA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa
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