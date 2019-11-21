Son Dakika Haberleri: İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı
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İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı

6 saat önce

NİĞDE'de, çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Mehmet Şahin (38), mahkemece tutuklandı.

İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı, System.String[]

NİĞDE'de, çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Mehmet Şahin (38), mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki lokantada meydana geldi. Lokanta çalışanı Mehmet Şahin, bilinmeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçağı rastgele savurmaya başladı. Bıçağın isabet ettiği lokantada çalışan Emine K. (23), Adem Y. (41), Mestan Tekin ile müşteriler Haluk Ç. (51) ve Yücel M. (31) aldıkları darbelerle yaralandı. 5 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Şahin camdan çıkıp, kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Mestan Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Mehmet Şahin, gözaltına alındı. Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Mestan Tekin'in yakınları tarafından alınan cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Mehmet Şahin, Kayabaşı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:21 Kaynak: DHA
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