İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey çocuklarım var - Son Dakika
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İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey çocuklarım var

02.01.2023 21:10

Kayseri'de Salih S., kavga ettiği iş arkadaşı Ahmet Cemil Ş.'yi tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, ambulansa bindirildiği esnada, "Ağabey çocuklarım var" dedi.

Kayseri'de saat 19.00 sıralarında aynı iş yerinde çalışan Salih S. ve Ahmet Cemil Ş. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İŞ ARKADAŞINI TABANCAYLA VURDU

Salih S., belinden çıkardığı tabancayla Ahmet Cemil Ş.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

"AĞABEY ÇOCUKLARIM VAR"

Ahmet Cemil Ş., sağlık ekiplerince ambulansa bindirildiği sırada, "Ağabey çocuklarım var "dedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Cemil Ş., tedaviye alındı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey çocuklarım var - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey çocuklarım var - Son Dakika
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