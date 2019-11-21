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İş arkadaşıyla tartıştı, kalp krizi geçirerek öldü

7 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, oto sanayi sitesinde iş arkadaşıyla tartışan motor ustası Burhan Özdoğan (53), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, oto sanayi sitesinde iş arkadaşıyla tartışan motor ustası Burhan Özdoğan (53), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Büyük Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi 23'üncü blokta meydana geldi. Oto sanayi sitesinde motor ustası olarak çalışan Burhan Özdoğan, işyerinin önünde iş arkadaşı H.T. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Daha sonra iş yerine giren Özdoğan, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çağırılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Burhan Özdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cansız bedeni, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burhan Özdoğan'ın kalp hastalığı olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Polis, Özdoğan'ın tartıştığı H.T.'nin de emniyette ifadesini alarak, serbest bıraktı.


Büyük Cami Mahallesi, Kalp Krizi, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:49 Kaynak: DHA
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