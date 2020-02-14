İş arkadaşlarını döverek öldürdüler, öldürme sebepleri şoke etti - Son Dakika

İstanbul Maltepe'de 21 yaşındaki İbrahim Halil Kiraz'ı çalıştığı otelde döverek öldüren katil zanlıları yakalandı. Kiraz'ın iş arkadaşları olduğu belirlenen 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin döverek öldürmeden önce Kiraz'a, "Sen çok çalışıyorsun, senin yüzünden bizim de çok çalışmamızı istiyorlar" dedikleri öğrenildi.



Olay, 15 Temmuz 2019 günü Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesinde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel çalışanı olduğu öğrenilen İbrahim Halil Kiraz (21), dövülmüş ve kanlar içerisinde bulundu. İbrahim Halil Kiraz, otel çalışanlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Büyükçekmece'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfalı olduğu öğrenilen Kiraz, buradaki tedavisinin ardından Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Kiraz, 10 Kasım 2019 günü tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 4 ay süren yaşam savaşını kaybetti.



Katil zanlıları iş arkadaşları çıktı



Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın ardından katillerin bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayı aydınlattı ve şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz ile aynı yerde çalışan iş arkadaşları olduğunu tespit etti. Olayın failleri olduğu belirlenen 6 kişi 12 Şubat günü düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bir diğer şüpheli Demir Ç.K.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.



Cinayet sebebi mesai kavgası çıktı



Ekiplerin yaptığı çalışmalarla, şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'a "Sen çok çalışıyorsun, senin yüzünden bizim de çok çalışmamızı istiyorlar" diyerek kendisini darp ettikleri, Kiraz'ın iş arkadaşları tarafından darp edilmesi sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.



Cinayet şüphelileri, Batuhan A., İslam K., Kerem N., Erkal Ç. ve Ufuk K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL