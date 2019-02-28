İş Arkadaşlarını Zehirleyen Şüpheliye Ömür Boyu İstendi

ÇALIŞTIĞI mesai arkadaşlarının öğle yemeklerine zehir koyan sanığın davası başladı.

ÇALIŞTIĞI mesai arkadaşlarının öğle yemeklerine zehir koyan sanığın davası başladı. Bielefeld Eyalet Mahkemesinde görülen davada yargılanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, sanık 2015 yılından 2018 yılının mayıs ayına kadar çalışanların öğlen yemeklerine ve sandviçlerine düşük miktarda zehir koydu. Böylece onların yavaş yavaş ölmelerini amaçladı.



GİZLİ KAMERA SAYESİNDE SUÇ ÜSTÜ



Savcının iddianamesinde sanığın çalışanları zehirlemek için çaba harcadığı bilgisi yer alırken, savcı mütalaasını okurken sanık hakkında çok sayıda kişiyi öldürmeye teşebbüsten ömür boyu hapis cezası talep etti. Sanığın hazırladığı cıva ve kurşun tozlarının karıştığı yemekleri yeyip, içecekleri de içenler arasında ağır şekilde hastalananlar olurken, bir kişi zehirlenme sonucu beyninde kalıcı hasar oluştuğu için bitkisel hayata girmişti. Geçen yıl mayıs ayında iş yerine yerleştirilen gizli kameralar sayesinde suç üstü yakalanan sanığın evinde yapılan aramada polis zehir tozları bulmuştu. Mahkeme sanık ile ilgili kararını 7 Mart'ta verecek.

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